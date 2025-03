Sentido adiós a Ángel Conde Rodríguez tras casi 50 años como carnicero en Calahorra

A. C.

Ángel Conde Pollería ha cerrado sus puertas. Su propietario se jubiló en mayo de 2024 y traspasó la dirección de este negocio de Calahorra, pero pasados diez meses acaba de anunciar que las verjas de su tienda no volverán a levantarse.

Llegados a este punto le quedan recuerdos imborrables y una larga experiencia de la que este comercio fue una parte esencial aunque no la única. «Comencé con doce años, como se trabajaba antes, y a partir de los catorce estuve en la plaza de abastos de carnicero. También trabajé un tiempo en el matadero de pollos y en varios supermercados, hasta que decidí ponerme por mi cuenta hace treinta años y diez meses. Toda mi vida he estado dedicado a la carnicería, detrás del mostrador. He cotizado 49 años y 259 días», comenta Ángel.

«El cuento es totalmente diferente hoy en día. Hace cincuenta años se vendía mucho en la plaza de abastos, cuando no había otra cosa. Luego empezaron los supermercados y ahora no ha llegado del todo internet, pero llegará», explica.

Ángel comenzó en la plaza de abastos y ha vivido la evolución del sector y los cambios de consumo que le obligaron a adaptarse

Añade que «la forma de consumir es distinta. Antes en verano, al tener dinero del campo, te compraban cosas más caras y en el invierno más baratas, para hacer cocidos. En estos tiempos la gente joven no cocina tanta comida como antaño y busca productos preparados. La modalidad de comprar también cambió. Pasaron de venir a la tienda y hablar con ellos a llamarte por teléfono para recogerlo o repartirlo», continúa el carnicero.

Tuvo que evolucionar con los nuevos tiempos y de vender pollos y derivados amplió para ofrecer elaborados en general con especialidad en rellenos de pollo, conejo y pavo. Incluyó además la venta de latas, bebidas y, hace unos veinticinco años puso un asador de pollos y conejos, e incluso asó corderos, teniendo los sábados, domingos y festivos como los días de más ajetreo.

Sacrificó pasar momentos con sus hijos y su mujer y divertirse los fines de semana y fiestas. Dice que la pandemia del coronavirus fue lo peor para el negocio y, lo mejor, cuando una empresa como el parque Tierra Rapaz le encargaba pollos asados para 700 personas o la peña Philips para 400.

Desde 2011 forma parte del grupo Batukada Street con el que continúa en su jubilación, se matriculó en percusión en la Escuela Municipal de Música y, por fin, ha podido estar en la procesión de las fiestas, los encierros y tomar un vermú con su familia. «La gente me dice que me lo he ganado. Ahora toca disfrutar de la vida», termina Ángel, satisfecho.

