Ana Jesús Mateos Gil, el viernes, en la presentación del libro 'Construyendo Calahorra' en la sala Ermita de la Concepción. I. Á.

Ana Jesús Mateos Gil

Doctora en Historia del Arte

«La llegada del ferrocarril obligó a abrir calles que conectaran con la estación»

Ana Jesús Mateos repasa en el libro 'Construyendo Calahorra' la evolución del urbanismo de la ciudad desde sus inicios

Isabel álvarez

Calahorra.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

¿Cómo era Calahorra en la época celtibérica? ¿Cómo se expandió al sobrepasar el límite de sus antiguas murallas? ¿Cuándo contó con lo que podría ... ser un primer plan urbanístico? Ana Jesús Mateos Gil, doctora en Historia del Arte, da respuesta a los interrogantes sobre la evolución del urbanismo de la ciudad en el libro 'Construyendo Calahorra', que acaba de publicar Amigos de la Historia de Calahorra. El ejemplar cuenta con 284 fotografías y se puede ampliar con información complementaria accesible a través de enlaces habilitados en la web de la asociación.

