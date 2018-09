El 'alma' de Cuba, en 400 piezas de crepé y morera 'Arima'. Elisa Sanz, hija de Cristina García, desfiló con el vestido ganador del concurso de Güenes. :: cedida La diseñadora calagurritana Cristina García gana por cuarta vez consecutiva el concurso de vestidos de papel de Güeñes'Arima', un diseño en homenaje a la mujer cubana, se lleva un primer premio en la categoría de 'Corte, confección y trabajo artesanal' ISABEL ÁLVAREZ Domingo, 16 septiembre 2018, 23:42

Cuatro de cuatro. La diseñadora calagurritana Cristina García ha vuelto a cautivar al jurado del concurso de vestidos de papel de Güeñes. Y es que, por cuarto año consecutivo, se ha hecho con uno de los primeros premios de este certamen celebrado en una pequeña localidad de Vizcaya que cuenta con una importante industria papelera.

La diseñadora de Calahorra y profesora en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) se lleva a casa el primer premio en el apartado 'Corte, confección y trabajo artesanal' por un vestido que ha bautizado con la palabra 'Arima' del euskera ('alma' en castellano). «El nombre se lo puse a raíz de un día que llegué enfadadísima a casa y porque en él he puesto mis cinco sentidos», explica Cristina García.

El vestido, ensamblado con 400 piezas, está confeccionado con papel crepé y de morera. El colorido y los volantes de la pieza principal y el pañuelo como complemento para la cabeza vienen a ser «un reivindicación de la mujer en Cuba», explica García, quien hasta el 2017 ha sido directora de la pasarela 'Ciudad de la Verdura' de Calahorra.

LAS FRASESCristina García Diseñadora«Ha sido uno de los diseños más complicados de realizar de los cuatro que he hecho» «Muchas piezas las he tenido que repetir porque se rompían. De hecho, el traje lo terminé el sábado»García ganó anteriormente con 'Vestido azul', 'Libertines birds' y 'Arrantzaleen Omenaldia'

Confeccionar en papel esta idea no ha sido fácil. En este sentido, la diseñadora confiesa que «ha sido uno de los diseños más complicados de realizar» de los cuatro que ha presentado al certamen de Güeñes. «Lo más difícil ha sido darle el volumen, porque había que tener mucho cuidado de que el forro no se rompiese al darle la vuelta», señala. Además, «muchas piezas las he tenido que repetir porque se rompían», añade sobre el proceso de creación del vestido. De hecho, «el traje lo terminé el mismo sábado», precisa.

Sin pegamentos y sin grapas

Otra de las dificultades que tuvo que solventar fue la confección del traje sin pegamentos ni grapas. «Todo tiene que estar cosido a mano o máquina. Es uno de los requisitos del certamen», dice

la diseñadora.

Este sábado se cumplieron 60 ediciones del concurso de vestidos de papel de Güeñes, que este año recibió un total de 43 diseños, 11 en la categoría infantil y 32 es la de adultos. A estos 43 diseños se sumó un modelo más confeccionado por la diseñadora invitada de este año, Edurne Santamaría, que desfiló fuera de concurso.

El jurado que premió 'Arima' estuvo compuesto por los diseñadores María de la Fuente, Manuel de Gotor y Daniel Martín Rabanera.

Hasta Güeñes, Cristina García no viajó sola. Como en las otras ocasiones anteriores le acompañó su hija Elisa Sanz, quien se subió a la pasarela de plaza Galdotxa Arana para desfilar con el vestido. Ella también puso de su parte en la confección del traje. «Me estuvo ayudado para darle la vuelta al forro», apunta García.

Elisa también ha desfilado con los otros tres vestidos de esta profesora de la Esdir galardonados en el concurso: 'Vestido azul' (2015), 'Libertines birds' (2016) y 'Arrantzaleen Omenaldia' (2017). «Me parece increíble haber ganado tantas veces seguidas», decía ayer feliz con el cuarto premio de un certamen de moda que lleva organizándose desde hace ya seis décadas.

«Estoy muy contenta y más este año, que el vestido me ha dado mucha 'guerra' y me ha costado muchísimo terminarlo», concluye la diseñadora, que ha estado trabajando en esta obra de arte en papel desde el pasado mes de julio.

El concurso de Güeñes celebrado este fin de semana se enmarca todos los años en las fiestas de La Cruz de esta localidad del País Vasco. Aunque no hay una fecha concreta de su primera edición, las primeras referencias hablan del año 1958.