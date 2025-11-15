LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La actriz Alicia Fernández, con el buzo naranja que identifica al equipo que controla el búnker de 'El refugio atómico', en una escena de la nueva serie de Netflix . El Refugio Atómico.

Alicia Fernández

Actriz
«Fue un sueño saber que contaban conmigo para una serie de Álex Pina»

La actriz calagurritana interpreta a la doctora disidente de 'El refugio atómico', la nueva serie de Netflix

Isabel álvarez

calahorra.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:32

Comenta

Dos familias forradas de dinero, una inminente tercera Guerra Mundial y un búnker de lujo, con cancha de basket, restaurante y jardín zen, en el ... que sobrevivir a la destrucción del planeta. Esta es la idea inicial de la que parte 'El refugio atómico', la nueva serie de Netflix creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, y en la que la actriz calagurritana Alicia Fernández cuenta con un papel principal en el reparto. Fernández, en cuya trayectoria destacan películas como 'Yucatán' o 'Descarrilados', interpreta a Julia Baldini, la doctora de la banda que organiza la gran farsa que da lugar al búnker.

