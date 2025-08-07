Algar solicita la licencia para construir una fábrica de cajas de cartón en el Recuenco de Calahorra

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 7 de agosto 2025, 08:37 Comenta Compartir

Después de que el pasado mes de junio la empresa de capital búlgaro Formatt Building arrancase las obras de la fábrica de placas de yeso que tiene previsto poner en marcha en el Recuenco de Calahorra, el Ayuntamiento tramita el expediente de la licencia de obras para la instalación de la segunda mercantil que ha comprado terrenos en el polígono. Se trata de la firma Embalajes Riojanos Algar S.L., con domicilio fiscal en Lérida, la cual cuenta con un proyecto para construir una fábrica de cajas de cartón.

La empresa, que prefirió ayer, de momento, no ofrecer más detalles de esta iniciativa ante el interés de este periódico, ha comprado dos parcelas en esta zona industrial. En principio, tal y como adelantó recientemente la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, durante un balance de legislatura, Embalajes Algar prevé que la construcción de la fábrica pueda comenzar en «el último trimestre de este año». Para ello, ha solicitado ya la licencia conjunta ambiental y de obras, como así se publicó el pasado 1 de agosto en el Boletín Oficial de La Rioja.

Embalajes Riojanos Algar es de esta manera la segunda compañía interesada en invertir en el Recuenco de Calahorra. Por otra parte, Formatt Building Products Spain ha comprado 18 parcelas en el polígono, que suman 120.000 metros cuadrados. La compañía estima invertir 68,3 millones de euros hasta el año 2027, aunque después tiene programada una segunda fase de crecimiento, en la que contempla una inversión adicional de 24 millones de euros para la ampliación de la capacidad productiva y la electrificación completa de la planta.

Su nueva fábrica de yeso generará 160 puestos de trabajo directo y casi 300 indirectos durante su construcción y puesta en funcionamiento. Según los tiempos que maneja la empresa, se contempla que la planta pueda estar operativa en enero de 2027. Formatt Building espera producir anualmente 30 millones de metros cuadrados de láminas de este material de construcción.