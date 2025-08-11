La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra y lleva hoy a una concentración

Isabel álvarez Calahorra. Lunes, 11 de agosto 2025, 23:09 Comenta Compartir

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, pidió ayer lunes una «reunión urgente» con la delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz, con el fin de solicitar información de lo «sucedido el sábado por la noche» en la ciudad riojabajeña. La regidora, que hizo pública esta petición a través de las redes sociales, se refería a un suceso violento ocurrido en la madrugada del pasado sábado al domingo en la calle El Sol, en el que un joven de la ciudad resultó agredido en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó heridas graves.

Al parecer, según fuentes del entorno de la víctima, el agresor es otro joven de origen magrebí, quien le debió atacar con «un palo o un bate». No obstante, este periódico no ha podido aún aclarar si la agresión fue consecuencia de una pelea o una discusión anterior. De otro lado, existe una grabación del suceso, a la que ha tenido acceso este diario, en la que se puede apreciar cómo la víctima, tendida en el suelo, recibe una patada de otro chaval (en la imagen con pantalón blanco y sin camiseta), que se encuentra junto con otros jóvenes. En relación a estos hechos tampoco se ha podido precisar si hay alguna persona detenida, ya que desde Guardia Civil solamente se confirma la detención de un menor de edad este fin de semana en Calahorra, aunque sin concretar si el motivo sería por la agresión o por enfrentarse a los agentes de la Benemérita.

Por otra parte, debido a la gravedad de las lesiones, la víctima se encuentra ingresada en el Hospital de Navarra, donde el pasado domingo fue intervenida. «Espero que la señora Arraiz entienda la importancia del momento y acuda a Calahorra para aportar información y tranquilidad a los vecinos», aseguraba la primera edil de la capital riojabajeña, donde a raíz de este último suceso se está crispando el ambiente, especialmente, entre los jóvenes. Así, la regidora calagurritana, en declaraciones a este periódico, reconocía ayer que esta agresión ha «caldeado» el ánimo de los más jóvenes, motivo por el cual se habría dirigido también a la Delegada del Gobierno en La Rioja para solicitarle una reunión.

La alcaldesa y la delegada del Gobierno se reúnen hoy para abordar esta última agresión y la seguridad en la ciudad

La respuesta a esta solicitud no se hizo esperar, ya que por la tarde desde la Delegación del Gobierno en La Rioja se agendó un encuentro entre Arceiz y Arraiz para este martes, a las 11.00 horas. La reunión tendrá lugar en el edificio de la Delegación de Gobierno, y en principio se enmarca como un encuentro de trabajo privado. Casi a la par de que la alcaldesa informarse ayer de haber solicitado la reunión con la delegada circulaba de manera anónima, por redes sociales y grupos de mensajería, el anuncio de una concentración para este martes en los porches del Ayuntamiento. La convocatoria, que se requirió a la Delegación del Gobierno de La Rioja a última hora de la tarde, se ha previsto a las 20.00 horas con el lema 'Queremos una Calahorra segura' y 'Queremos vivir sin miedo'.

Este mismo llamamiento lo estuvieron compartiendo también ediles del Gobierno municipal en sus redes sociales. A este respecto, la alcaldesa explicó que la concentración ha surgido de «un grupo de numerosos jóvenes» preocupados por «la seguridad» en la localidad, y que en principio no quieren personalizarla «en nadie en concreto». Arceiz, quien por otro lado se ha puesto en contacto con la madre de la víctima de la agresión, sostiene que tanto ella como el resto de concejales y concejalas de su equipo de Gobierno «acudiremos mañana (por hoy) para secundarla».

Garrido acusa a Arceiz

Las reacciones ante las declaraciones de Arceiz en redes sociales por parte de partidos de la oposición tampoco tardaron en salir. De esta manera, la portavoz del Partido Socialista, Elisa Garrido, atribuyó directamente a la alcaldesa la organización de la convocatoria de esta tarde y le censuró «incendiar» a la ciudadanía ante la agresión sucedida el pasado sábado. «Que una alcaldesa, la máxima responsable de la seguridad ciudadana en el municipio y que ostenta la jefatura de Policía Local, se dedique a convocar manifestaciones no formalmente comunicadas roza lo surrealista», le afeó en redes sociales por la tarde cuando en Delegación de Gobierno todavía no se había comunicado la concentración. «La alcaldesa en lugar de ejercer se dedicar a incendiar», terminaba.