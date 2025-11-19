LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ayuntamiento de Calahorra. SANDA
Calahorra

Adjudicado por 149.887 euros el nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico

El Consistorio contrata la compra de material para la Policía Local, las obras de los senderos naturales y renovará el parque infantil de la plaza Roma

Sanda Sainz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Calahorra dispondrá de un sistema de inteligencia de vigilancia de tráfico dotado con 29 nuevas cámaras. La adjudicación del contrato ha sido uno de los ... asuntos aprobados esta semana por la Junta de Gobierno local. La empresa Montajes Eléctricos Pamplona S. A. se encargará de ponerlo en marcha en los próximos meses. El coste suma 149.887,54 euros (IVA incluido).

