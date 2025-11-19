Adjudicado por 149.887 euros el nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico

Calahorra dispondrá de un sistema de inteligencia de vigilancia de tráfico dotado con 29 nuevas cámaras. La adjudicación del contrato ha sido uno de los ... asuntos aprobados esta semana por la Junta de Gobierno local. La empresa Montajes Eléctricos Pamplona S. A. se encargará de ponerlo en marcha en los próximos meses. El coste suma 149.887,54 euros (IVA incluido).

Contará con cámaras IP con capacidad de lectura de matrículas, control de tráfico, grabación de imágenes y sistema de gestión centralizada, que permitirá realizar el control desde una única aplicación de monitorización.

Según explica el Ayuntamiento, el objetivo de esta actuación consiste en aumentar la protección y seguridad ciudadana en el término municipal, además de favorecer la efectividad de los cuerpos de seguridad, ofrecer un servicio de vigilancia permanente las 24 horas del día y mejorar la seguridad vial tanto en la detección de siniestros como en su posterior estudio y movilidad. Aumentará la velocidad de respuesta de la Policía Local, se prevé que conlleve un descenso de la indisciplina viaria y ayudará a estudiar con datos objetivos la situación en Calahorra para facilitar la movilidad de personas y vehículos y la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Las nuevas cámaras se suman a las 67 que ya existen y a las 11 videograbadoras instaladas en edificios públicos y calles.

Por otro lado, la Junta ha adjudicado a Sunum Equipamientos S.L por 7.561,49 euros el suministro de material de autoprotección de la Policía Local (escudo antidisturbios, casco, luz ultravioleta, braga anticorte, entre otros elementos) y a Agua y Jardín S.L., por 59.930,73 euros y un plazo de cuatro meses las obras de puesta en valor de los senderos naturales del Plan de Sostenibilidad turística en Destino 'Calahorra enogastronómica'. Se trata de cinco rutas con un total de 105,15 kilómetros y cinco paseos con 62,86 kilómetros.

También se ha acordado contratar la renovación del parque infantil de la plaza Roma a Agapito Urban Industries S.L. por 16.417,89 euros (nuevo suelo, un balancín y dos asientos de columpios) y la instalación de dos puertas automáticas para acceder al complejo polideportivo municipal de La Planilla a Mario González SLU por 15.184,29 euros.