Adjudicada por casi 80.000 euros la pérgola y los juegos para la plaza entre Asturias y Aragón

I. á.

calahorra.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:37

La empresa Maderplay, S.L. ha resultado adjudicataria del contrato para la instalación de una pérgola con juegos infantiles en la plaza ubicada entre las calles Aragón y Asturias de Calahorra. Esta actuación, que se ha adjudicado por un total de 79.610 euros, corresponde a la iniciativa más votada por la ciudadanía en los Presupuestos participativos del año 2024. Este proyecto fue presentado por la calagurritana Leyla Fernández Cejudo y obtuvo un 26,25% del total de los votos emitidos.

Primeros juegos a cubierto

Con la colocación de la pérgola en la citada plaza, los nuevos juegos infantiles serán los primeros de Calahorra que queden bajo cubierto, facilitando de esta manera que los más pequeños puedan disfrutar de ellos independientemente del clima de cada momento.

Por otro lado, según viene recogido en el pliego del contrato, la cubierta tendrá una superficie aproximada de 160 metros cuadrados, una altura de tres metros y una cumbrera de cinco. En cuanto a los juegos infantiles, se colocará un balancín, un columpio múltiple y un conjunto de tobogán.

