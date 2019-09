El PP acusa al PSOE de poner en «peligro» el centro de FP

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, afirmó ayer que la ubicación prevista por el PSOE para el nuevo centro de Formación Profesional integrada, en la avenida de la Estación, «pone en peligro» que la instalación se ponga en marcha en esta legislatura.

Jesús Ángel Garrido realizó estas afirmaciones en una rueda de prensa ayer en Calahorra, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Martínez-Portillo, quien denunció que «el PSOE se opone a este proyecto sólo porque es del Partido Popular». Martínez-Portillo aseguró, además, que la ubicación contemplada primeramente para este centro por el PP en el solar del Silo «cuenta con un informe favorable de los técnicos de la Consejería de Educación».

El portavoz municipal del PP indicó también que había prevista una inversión de ocho millones de euros, así como que la ejecución de las obras se realizaría entre los años «2021 y 2023». Asimismo, apuntó que mientras los terrenos del solar del Silo son propiedad del Ayuntamiento, los que propone el equipo de Gobierno del PSOE no son municipales. «Sin terrenos no hay proyecto constructivo y sin proyecto, no hay obras, por lo que tampoco habrá centro», advirtió Jesús Ángel Garrido.

De otro lado, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento regional anunció que su grupo presentará una iniciativa para que «se respete el planteamiento acordado antes de las elecciones por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento, que permitiría que el centro se ponga en marcha en esta legislatura».