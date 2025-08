Los mayores de Calahorra no paran en verano

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 3 de agosto 2025, 08:43 Comenta Compartir

Se estiran, se ríen, hacen sentadillas, mueven las caderas, bromean con la monitora... A las nueve de la mañana, de lunes a viernes, el parque de la Era Alta de Calahorra se transforma este verano en una especie de gimnasio, en el que el bordillo de la acequia que discurre junto a los juegos infantiles se utiliza para practicar el equilibro y la frescura del arbolado sustituye al airea acondicionado. Es el escenario «idóneo» –dice Ricarda Fernández– para mantener durante los meses estivales una rutina de ejercicio y, sobre todo, evitar entre las personas mayores la soledad no deseada.

La iniciativa 'Verano activo', novedad en el programa deportivo para el colectivo de la tercera edad del Consistorio de Calahorra, se ha desarrollado durante los meses de junio y julio, y después de un descanso en agosto, se retomará en septiembre. «Ha estado fenomenal. Yo este verano me encuentro mucho mejor , menos cansada, porque de mayo a octubre se paran las clases de gimnasia del Ayuntamiento y se hace muy largo», explica Conchi Cristóbal, mientras Ainoa Bernal, la monitora, da las indicaciones al resto del grupo para comenzar la clase.

Además, «es muy ameno porque cada día hacemos una actividad», valora Ricarda. «Los lunes hay tai chi con un profesor, y los martes, conmigo, hacen gimnasia de mantenimiento; el miércoles, pilates; los jueves, zumba y los viernes, control postural, equilibro y elasticidad», va detallando Ainoa, instructora deportiva en el gimnasio Zen Garden. Aunque, «sobre todo, se busca ocupar el tiempo con la salud física y mental», añade la monitora para hacer hincapié en la segunda finalidad del programa, que en parte surgió también como alternativa de ocio «ante el cierre en verano del centro de participación activa» de Calahorra, dice la concejala de Personas Mayores, Isabel Sáenz. La experiencia es tan positiva que «yo no falto ni los jueves, que hay mercadillo.», se ríe Conchi.

«Buenas migas»

Entre 18 y 28 personas, mayoritariamente mujeres (¿por qué los hombres no responden a estas actividades?, cabe preguntarse) han acudido diariamente al programa. Para algunas ha servido, además, de medio para crear nuevas amistades. «Hemos hecho muy buenas 'migas'», confirma la monitora. «Yo estoy un poco 'delicada' y no puedo hacer mucho, pero me gusta venir porque me levanto temprano y luego te tomas un café con alguna de ellas», valora Paqui Fernández. Y ya si el 'gimnasio' se encuentra al lado de casa, el plan cada mañana es perfecto, porque como apunta Ana Garrido: «A mi me pilla cerca de donde vivo y no me da ninguna pereza». A todo ello, remata Ana Pozo, se une que «la profesora es muy maja».

El programa 'Verano Activo' se ha visto además complementada con las sesiones de 'Domingos bailones' en la plaza de abastos, y que se repetirán el 21 y el 28 de septiembre. También, en esta instalación se han organizado sábados de juegos de mesa. Esta actividad se ofrecerá de nuevo el 20 y 27 de septiembre.

