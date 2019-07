«Si no hay actividad ni gente joven, no hay futuro en el Casco Antiguo» Ángel Antoñanzas. :: s.s.j. Ángel Antoñanzas | Primer socio de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo 'El Bollo' fue homenajeado el domingo durante las fiestas del barrio histórico de Calahorra SANDA SÁINZ Martes, 23 julio 2019, 08:42

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo homenajeó el domingo a su primer socio, Ángel Antoñanzas González, de 84 años. Se le entregó una placa y se colgó su fotografía en la sede del colectivo. El acto tuvo lugar después de la procesión de las fiestas del barrio histórico de Calahorra.

-¿Qué supone para usted este homenaje?

-Me hizo ilusión. Es un reconocimiento a mi persona y a los que comenzamos a construir la casa y que pasamos tantos años juntos.

-¿Cómo recuerda esos inicios?

-Don Amancio, párroco de San Andrés, nos buscó a unos cuantos para solicitar al Gobierno de La Rioja la creación de la asociación. En aquel momento se hizo con Gerardo Anoz al frente, luego se eligió a Gerardo Gil como presidente. Estuvimos muchos años en la junta y todos éramos vecinos. Este año dicen que la asociación ha cumplido cuarenta.

-¿Costó poner en marcha la asociación y construir la sede?

-Al principio hacíamos el Belén en un cuarto de la parroquia, gracias a una familia que nos ayudó mucho. Pero lo tuvimos que dejar porque don Amancio lo necesitaba para un grupo de mujeres que iban a coser. Empezamos a construir la casa con mucho corazón y poca cabeza y tuvimos la suerte de tener en la junta a 'El foro' y Pedro 'el asturiano', que eran albañiles. Recuerdo que se había derrumbado un edificio y fuimos a por ladrillos de caravista para nuestra fachada.

-¿Qué pretendían?

-Dar un poco de empuje al Casco Antiguo porque veíamos que desde el Arrabal subía el declive y no se ha parado. No hay quien lo remedie porque arreglar las calles no es la solución, falta el factor humano.

-Usted tenía la panadería 'El Bollo' en la calle San Andrés ¿no?

-Así es. Me casé con la hija de 'El Bollo' y heredé el apodo del suegro. Luego fundamos la Pancasa tres de Calahorra y uno de Navarra.

-¿Cómo ha cambiado el barrio?

-No digo nada. Todo el barrio en aquellos años era gente del campo y había una actividad muy grande y numerosos comercios pequeños. La vida fue cambiando y los jóvenes salieron a vivir a la ampliación de Calahorra debido a las exigencias de la maquinaria, que necesitaba calles más anchas y locales más grandes.

-¿La panadería estaba llena?

-Entonces había mucho movimiento. Ahora está irreconocible. También funcionaban industrias como la carpintería Lasheras. Solo en la calle San Andrés estábamos tres panaderías: Miguel Jiménez, Vicente Antoñanzas (en la calle Pastores estaba su hermano) y nosotros.

-Ahora mismo apenas quedan comercios en la calle San Andrés.

-La carnicería Sampedrano. Pero cuando se vaya...

-¿Cómo ve el futuro del Casco Antiguo de Calahorra?

-Totalmente inútil, porque si no hay actividad ni gente joven, no hay futuro. Como decía aquel, si vas a un sitio y no ves más que calvas y gafas, escápate.

-¿Y de la asociación de vecinos?

-Como les dije el domingo, tienen que tener mucho apoyo y unión entre ellos. Sin eso, no hay futuro. Ahora predominan en el barrio extranjeros y son muy suyos, tienen sus comercios y no se implican.