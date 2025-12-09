LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nuevo tramo pavimentado que completa toda la acera de la calle Viacampo. A.C.

La acera de la calle Viacampo de Calahorra ya está completa

Aunque la pavimentación del tramo intermedio que estaba pendiente desde 2018 ya ha finalizado, hasta mañana miércoles no se podrá transitar por el mismo

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:39

Comenta

La acera del lado sur de la calle Viacampo ya está completa, aunque no será hasta mañana miércoles cuando se retire el vallado de las obras y se pueda transitar por ella. Los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. , se han llevado a cabo en un tramo intermedio que no se pudo ejecutar durante la actuación que se realizó en el año 2018 para mejorar la accesibilidad en este vial. Esta zona tiene una longitud de 67 metros y cuentan también desde este momento con una luminaria de las mismas características de las que ya existen en la calle, que por otro lado sirve ahora de acceso a la nueva estación de tren intermodal.

Las obras han tenido un coste de 35.372,51 euros y como destaca el Ayuntamiento en una nota de prensa «han concluido antes del plazo de ejecución previsto». Por último, el Consistorio valora que a través de esta intervención «continúa avanzando en la mejora de la ciudad».

