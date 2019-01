IU, Cs y PR+ se abstendrán y el PSOE votará en contra de los presupuestos del 2019 Presentación de las partidas propuestas ayer por IU. :: s.s.j. El pleno de Calahorra abordará esta tarde las cuentas públicas defendidas por el equipo de Gobierno del PP SANDA SAINZ Jueves, 17 enero 2019, 00:47

El concejal de Izquierda Unida de Calahorra, Óscar Moreno, informó ayer sobre las propuestas de su grupo incluidas en los presupuestos generales del 2019.

Parte de ellas se centran en el deporte, motivo por el cual estuvieron presentes portavoces de diferentes clubes que agradecieron la labor del edil. Destaca la subvención directa de 100.000 euros al CD Calahorra por ser el referente deportivo de la ciudad.

Moreno explicó que se abstendrá en la votación de hoy (a las 8 horas en Pleno extraordinario) al considerar que no son los presupuestos ideales que elaboraría su grupo pero que quiere hacer una oposición constructiva y que salgan adelante propuestas como las citadas y otras como partidas que tratan asuntos demandados por IU esta legislatura.

Ciudadanos emitió ayer un comunicado en el que mostró su intención de abstenerse tras reconocer que su grupo está satisfecho porque ha negociado y peleado para que sus enmiendas se incluyan en los presupuestos. Citan el proyecto de reurbanización de la calle Velázquez, obra que también indicó IU como propuesta suya, lo mismo que la reurbanización de la calle Numancia.

También hablan de otros asuntos como la redacción de un proyecto de urbanización de la calle Eras, la reforma de las pistas de atletismo o el compromiso del equipo de gobierno del PP para llevar a cabo una auditoría de gestión a Aqualia. El PR+ por su parte ya anunció que se abstendría, como publicó ayer este diario.

Por último, el grupo municipal del PSOE, mediante un comunicado, adelantó ayer que «los presupuestos no contarán con el voto favorable del PSOE puesto que no cambian el modelo de gestión de la ciudad» y añade que «perpetúan los peores vicios de la mayoría absoluta: récord en festejos, nula inversión en futuro y no priorizan las necesidades de mantenimiento y limpieza y sólo contemplan proyectos que este equipo de gobierno no tendrá oportunidad de sacar adelante».

Así que la situación queda para hoy con la previsión de nueve votos a favor (PP), ocho en contra (PSOE) y cuatro abstenciones (dos de CS, una de PR+ y otra de IU).