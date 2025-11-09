LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La alcaldesa con la ganadora del proyecto participativo, ayer. SANDA

Calahorra estrena un nuevo parque infantil, el primero cubierto con una pérgola

El Ayuntamiento también tiene previsto renovar próximamente las zonas de juego de las plazas Juan Apiñani y Roma

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:51

Calahorra dispone ya de un nuevo parque infantil, el primero cubierto. Está ubicado entre las calles Asturias y Aragón y la instalación de una ... pérgola en este espacio de ocio corresponde al proyecto ganador de los presupuestos participativos del ejercicio del año 2024, que fue presentado por Leyla Fernández Cejudo y logró el 26,25% del total de los votos emitidos por los ciudadanos.

