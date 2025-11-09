Calahorra estrena un nuevo parque infantil, el primero cubierto con una pérgola

Calahorra dispone ya de un nuevo parque infantil, el primero cubierto. Está ubicado entre las calles Asturias y Aragón y la instalación de una ... pérgola en este espacio de ocio corresponde al proyecto ganador de los presupuestos participativos del ejercicio del año 2024, que fue presentado por Leyla Fernández Cejudo y logró el 26,25% del total de los votos emitidos por los ciudadanos.

Además, cuenta con un balancín, un conjunto de tobogán y un columpio múltiple para cinco niños (el primero de estas características en la ciudad), así como suelo de seguridad con el fin de proteger a los usuarios ante posibles caídas. La alcaldesa, Mónica Arceiz, visitó ayer la nueva instalación junto a Leyla Fernández.

Destacaron la idoneidad de esta cubierta (hecha de membrana de pvc) para que los pequeños puedan jugar durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas, en una zona de gran afluencia de menores. Tanto el techo como los juegos del nuevo parque han costado 79.610,74 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Calahorra ha comunicado que tiene previsto renovar el suelo de los juegos infantiles de la plaza Juan Apiñani, cuyos trabajos comenzarán a finales de este mes de noviembre. También va a intervenir en el parque de la plaza Roma, sustituyendo el suelo y algunos de los columpios.