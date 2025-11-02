La cafetería Montecarlo gana el concurso de pinchos de las Jornadas del Champiñón y Seta

Este domingo han finalizado las decimoquintas Jornadas del Champiñón y Seta de Autol que durante cuatro días han convertido a la localidad riojana en ... la capital de estos productos con diversos eventos gastronómicos y culturales.

En la calle Doctor Remón las planchas volvieron a encenderse por la mañana en la cocina infantil popular en directo, a cargo del grupo Scout Monte Yerga de Autol, que preparó los productos para que el público asistente se hiciese burritos de champis. Con los donativos recibidos y la venta de palomitas y productos de su 50 aniversario se colaboró con este colectivo y con un proyecto solidario de cooperación con la España vaciada.

Mientras tanto, en la carpa municipal se pudo visitar la gran exposición de especies cultivadas y se mostraron los pinchos de la ruta gastronómica de trece establecimientos que han participado este año en las jornadas. La alcaldesa, Catalina Bastida anunció que la cafetería Montecarlo había ganado el premio de 200 euros del Ayuntamiento y trofeo donado por Estructuras Metálicas Bastida por 'El Bandidito', burrito relleno de guiso de champiñones con ternera mechada, queso, toque alegre y laurel.

También se celebró el concurso de recetas populares con 8 platos presentados que fueron valorados por el presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio Ruipérez y por el crítico y divulgador gastronómico, Manuel de los Ríos. El mejor fue el 'Agasajo' de setas con yema de huevo, foie de pato y almendras, elaborado por Luis Ángel Tobías y Mariate, dotado con 150 euros del Consistorio y trofeo donado por Edma Films.

Mientras los bares ofrecían sus pinchos y tapas de las jornadas, en la Plaza San Isidro se exponían las vespas y lambrettas de la concentración organizada por el Club Motocatones Autol.

Los actos de la tarde se trasladaron al auditorio municipal donde tuvo lugar la entrega de los citados premios y una actuación musical a cargo de la Banda Municipal de Autol, dirigida por María del Mar Coria Pindado, que también es la directora de la Escuela de Música 'Maestro Pinilla'. El programa incluyó además el sorteo de cheques regalo de la campaña 'Eurochamp con el comercio local'.