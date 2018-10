Para una cabaña de primera La feria expuso para su venta 30 sementales y novillas. :: p. h. Villoslada acogió su Feria de Ganado Selecto con mucho público y bastantes ventas P. HIDALGO Viernes, 19 octubre 2018, 23:33

El frontón municipal y el paseo del Espolón de Villoslada eran ayer un hervidero de gente. Lucía el sol y hacía una temperatura agradable, se vivía la primera jornada de un 'puente' festivo y el paisaje de Cameros comenzaba a vestirse de ocres y rojos. Todo un deleite para la vista.

Por si faltaran pocos alicientes en la zona, como cada festividad del Pilar, Villoslada acogió una nueva edición de la Feria de Ganado Selecto del Camero Nuevo. La cita, organizada por la Asociación Ganadera del Alto Iregua en colaboración con la Consejería de Agricultura y Ganadería, constituye un punto de encuentro de ganaderos (fundamentalmente, riojanos; pero también algunos sorianos y vascos) que acuden para adquirir animales de reposición con los que mejorar la base genética de sus cabañas ganaderas.

EN RESUMEN uLa cita Cada 12 de octubre, Villoslada acoge la Feria de Ganado Selecto del Camero Nuevo, con el fin de acercar a los ganaderos de la zona animales de reposición para mejorar la base genética de sus cabañas ganaderas. uEjemplares Se expusieron para su venta 30 cabezas de bovino de las razas Charolés, Limousin, Pirenaica y Fleckvieh. Su precio rondó entre los 2.000 y 3.000 euros. El Gobierno de La Rioja ofrece ayudas para la compra de estos animales.

En el interior del frontón villosladense se expusieron para su venta un total de 30 cabezas de bovino, entre sementales y novillas, de las razas Charolés, Limousin, Pirenaica y Fleckvieh.

La cita expuso 30 sementales con los que mejorar genéticamente el bovino de la zona

«Son de muy buena calidad», juzgaba Gregorio Lázaro, quien tiene una explotación de vacuno en Viniegra de Arriba. Para Lázaro, la feria de Villoslada «está muy bien preparada y me viene perfecto». «Como se celebra cerca de mi zona, no me tengo que ir lejos a comprar un novillo», indicó.

El Gobierno de La Rioja convoca anualmente ayudas para la adquisición de animales con los que mejorar genéticamente las cabañas ganaderas. También apoya al sector cuando la compra de ejemplares se realiza en ferias ganaderas de la comunidad autónoma.

Mismos precios

La directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, visitó la feria acompañada por el alcalde de Villoslada de Cameros, Julio Elías. Elías comentó que este año las ventas han ido «bastante bien». «Parecido o mejor incluso que otros», precisó. Lo que se han mantenido invariables son los precios, entre 2.000 y 3.000 euros por animal.

El regidor villosladense se mostraba especialmente satisfecho por la afluencia de público a la cita. «Hoy (por ayer) es otro día grande para el pueblo, como ya lo fue el 11 de septiembre», recordó. En aquella jornada Villoslada alberga otra feria de ganado. En ese primer encuentro los ganaderos de la localidad y su entorno sacan a la venta sus animales; este segundo de octubre se lo reservan para comprar.

«Cada vez viene más gente porque la feria va cogiendo nombre entre los ganaderos y eso es bueno porque hay movimiento en el pueblo y en los bares y restaurantes», valoró. Y para recibirles Cameros mostró su mejor tarjeta de presentación: su espectacular estampa otoñal. «En esta época es cuando más foráneos vienen a la sierra», aseguró.