Briones es 'Pro Tour' El grupo de cicloturistas de Briones durante una de sus rutas. :: L.R. El colectivo de cicloturistas ha iniciado un calendario de salidas DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 12 septiembre 2019, 19:13

Cada fin de semana un pelotón de más de una docena de ciclistas parte desde Briones para completar una etapa. Son aficionados a la bicicleta que se juntaron hace unos pocos meses para practicar ciclismo sin más pretensión que hacer deporte. «El objetivo es volver a hacer deporte a los 40 años, sin competir, un grupo de amigos que sale a pedalear y disfrutar», explica Diego Pérez, uno de los artífices del grupo, bautizado como 'Briones Pro Tour' porque «hay que apuntar alto», bromea.

«Empezamos hace medio año. Yo he andado siempre en bicicleta de montaña, pero como ya últimamente siempre salía por carretera, me compré una de ruta, me metí en el mundillo y resulta que ahora nos juntamos trece personas en un pueblo de 900 vecinos», señala Diego Pérez; y lo mejor: «Parece que nos lo tomamos 'en serio' porque salimos todos los sábados y domingos, sobre todo en verano».

Al principio rodaban un poco, haciendo 40 o 60 kilómetros por los alrededores de Briones, pero «ya llevamos tiempo yendo a Valvanera, Valdezcaray, Miranda de Ebro, Vitoria...». La cosa se pone seria. Eso sí, «siempre vamos en grupo y cuando hay puerto, ¡sálvese quien pueda!, pero nos esperamos arriba», confiesa Diego, quien también admite que «yo pensaba que iba a ser el único ciclista de Briones, mi idea era ponerme en forma y apuntarme a un club de Haro o Santo Domingo, y mi sorpresa es que estábamos escondidos todos en el pueblo».

El grupo es un colectivo de cicloturistas que acaba de empezar. «Propuse hacer un 'maillot', pero de momento salimos cada uno con nuestra ropa. Más adelante supongo que, cuando, se asiente el grupo, nos haremos una equipación», confía Diego. «La suerte es que esta es una zona de poco tráfico y hay rutas de carreteras secundarias que repetimos mucho. Sin coger coche, saliendo de Briones, puedes ir por Rioja Alavesa hasta Laguardia y volver por Navarrete, por ejemplo. Hay muchas posibilidades y Peñacerrada lo tenemos a un paso», expone Diego.

«Propuse hacer un 'maillot', pero de momento salimos cada uno con nuestra ropa. Más adelante supongo que, cuando, se asiente el grupo, nos haremos una equipación»

En lo deportivo, el objetivo también es ambicioso para la próxima temporada, pretenden llegar más lejos, subir más alto. «Para el año que viene tenemos otras metas, como ascender el Moncalvillo», desea el cicloturista de Briones.