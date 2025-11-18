El 'bike park' de Nalda se amplía con tres nuevas líneas de saltos sobre tierra En base al éxito de la pista de descenso junto a Los Palomares, primero se unió el circuito 'skills park' en el entorno urbano y recientemente se ha ampliado con una nueva área de 'dirt park'

El Nalda Bike Park ha añadido tres líneas de saltos de diferente nivel que completa el atractivo de este complejo ciclista. «Ya son varios ... años los que Nalda lleva trabajando en impulsar la práctica deportiva y en concreto la del ciclismo en su modalidad de todoterreno, ampliando su oferta deportiva y de ocio», expone la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta. En base al éxito de la pista de descenso que se encuentra junto a las cuevas rupestres Los Palomares, primero se unió el circuito de habilidades 'skills park' en el entorno urbano, junto a las piscinas municipales, y recientemente también se ha ampliado con una nueva área de saltos de tierra ('dirt park').

Las tres nuevas líneas de saltos cuentan con una meseta para iniciación y dos saltos dobles de nivel medio y avanzado. El 'dirt' es una modalidad del ciclismo que consiste en saltar de un montículo de tierra a otro, además de realizar acrobacias en el aire, y se practica con bicis de montaña especialmente preparadas. «Esta actuación global tiene como objetivo seguir impulsando las infraestructuras deportivas en el municipio, situándose junto al polideportivo, la pista de pádel y las piscinas», destaca la alcaldesa de Nalda, quien añade que en el municipio existe un interés creciente en los niños y jóvenes por la práctica del ciclismo. «Por este motivo el Ayuntamiento de Nalda trabaja en el desarrollo de una zona de aprendizaje de las habilidades para realizar la práctica deportiva, acondicionando dicha zona, que es muy utilizada por los niños y jóvenes del pueblo», expone Raquel Arrieta.

