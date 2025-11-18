LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La nueva pista de saltos habilitada en Nalda, con numerosos ciclistas estrenándolas. Ayto. de Nalda

El 'bike park' de Nalda se amplía con tres nuevas líneas de saltos sobre tierra

En base al éxito de la pista de descenso junto a Los Palomares, primero se unió el circuito 'skills park' en el entorno urbano y recientemente se ha ampliado con una nueva área de 'dirt park'

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:38

El Nalda Bike Park ha añadido tres líneas de saltos de diferente nivel que completa el atractivo de este complejo ciclista. «Ya son varios ... años los que Nalda lleva trabajando en impulsar la práctica deportiva y en concreto la del ciclismo en su modalidad de todoterreno, ampliando su oferta deportiva y de ocio», expone la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta. En base al éxito de la pista de descenso que se encuentra junto a las cuevas rupestres Los Palomares, primero se unió el circuito de habilidades 'skills park' en el entorno urbano, junto a las piscinas municipales, y recientemente también se ha ampliado con una nueva área de saltos de tierra ('dirt park').

