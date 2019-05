Benditos campos riojanos Imagen de archivo de la bendición de los campos en Cervera. :: s.s.j. Los municipios honran a San Isidro con procesión y misa, sin olvidar el apartado festivo LA RIOJA Miércoles, 15 mayo 2019, 09:34

Hoy no salen los tractores al campo. Ni los agricultores visten de faena. Hoy no hay que madrugar más que para honrar al santo patrón: misa, procesión, vermú y lo que el día vaya trayendo. San Isidro Labrador llega mediado mayo y con él, la fiesta. Infinidad de pueblos dejan por un puñado de horas -solo unas pocas- las labores agrícolas para rogar al patrón una buena cosecha y que el tiempo acompañe; que no es poco.

En Calahorra, la cofradía de San Isidro Labrador comenzará la celebración a las 10 horas en el domicilio del mayordomo saliente Jesús Garrido García, desde donde se llevará en procesión la imagen del santo hasta la parroquia de San Andrés. La eucaristía será a las 11 horas y, a continuación, se desarrollará la procesión hasta el cuarto de la peña Philips, para la entrega del santo al mayordomo entrante, Ángel Bretón Martínez. Como es tradicional, San Isidro se sacará a la calle junto a los patronos, San Emeterio y San Celedonio. Además, en el Planillo de San Andrés se bendecirán los campos.

Después de las fiestas de Primavera del fin de semana, Alfaro honrará a San Isidro con procesión, bendición de los campos y eucaristía desde las 11 horas en la colegiata de San Miguel. En Arnedo, la iglesia de Santo Tomás acogerá una misa (10.30 h) con posterior bendición.

Como es tradicional en Haro, el Ayuntamiento entregará el Premio San Isidro. Este galardón, propuesto por el Consejo Sectorial Agrario, ha recaído en el ganadero Ernesto Muga. La entrega del Jarro de Haro se efectuará durante una comida. En Casalarreina, a la misa y procesión se sumará un lunch y la comida con los jubilados. También se celebrará procesión seguida de misa en San Vicente de la Sonsierra o Briones (11.30 y 12 horas, respectivamente).

Tras la misa y procesión, San Asensio llevará a cabo una jornada de puertas abiertas con aperitivo en las cooperativas Agrícola Católica, El Arca de Noé, San Cebrín y Señorío de la Estrella. Todo ello con el acompañamiento de la Escuela de Danzas y de gaiteros. Cihuri, aprovechando la festividad, consagrará la nueva ermita de la Virgen de la Esclavitud, contando para ello con la presencia del obispo de la diócesis.

Nájera tendrá su cita con el patrón a las 12 horas en la iglesia de la Santa Cruz con la misa, a la que seguirá la procesión. Junto a la pasarela peatonal se realizará una primera bendición de los campos. La siguiente será en el Puente de San Juan de Ortega y una más en la plaza de la Santa Cruz antes de regresar al templo. En Huércanos, a las 13 horas, habrá misa y, después, procesión y bendición de los campos. A las 19.30 horas, en la fuente de San Pantaleón, organizado por las amas de casa, bollo preñao, con zurracapote. Uruñuela también se suma a la festividad, a las 12.45, con misa mayor cantada por el coro parroquial, procesión y bendición de campos, sin olvidar la música y una degustación de zapatilla de jamón.

San Isidro centra la recta final de las fiestas de Santo Domingo de la Calzada. A las 12.30 horas, Banda Municipal de Música, cofradías y autoridades acompañarán al prior de la cofradía advocada al patrón de los agricultores, Óscar Criales, desde su domicilio hasta la catedral, donde a las 13 horas tendrá lugar una misa, seguida de procesión.

En Cabretón celebran desde el sábado San Isidro. Los actos de hoy incluyen misa y procesión a las 13.00, café concierto, encierro a las 18.30 y degustación. En Cervera, habrá misa en Santa Ana a las 12.00 y después, procesión y bendición de campos. El programa de Alcanadre incluye procesión con San Isidro a las 12.00 y misa. Reparto de tostadas con aceite, actuación del grupo Puro Relajo (13.30 y 18.30) y toro de fuego a las 21.30. Aldeanueva de Ebro ha programado procesión (11.00) y misa, desencajonamiento de reses bravas a las 18.30 y encierro a las 19.30.

Autol celebra San Isidro con subida a la iglesia con las autoridades y charanga desde la Plaza de España, a las 12.45. A la procesión y misa, se añaden un vino español, comida y, a las 19.00, vaquillas. En Pradejón la misa y procesión está prevista a las 12.00 y a las 18.00 se disputarán partidos de parejas de pelota mano.

En Rincón de Soto la aurora comenzará a las 6.00, a las 9.00 habrá chocolate con churros y juegos populares, misa cantada con la coral Carravieso y procesión a las 12.00, degustación de bocatitas de jamón, encierro a las 18.00, y homenaje a los agricultores de 80 años a las 19.15.

En Villamediana hoy concluyen las fiestas de San Isidro con misa en su honor a mediodía y una última jornada que incluye degustaciones y exhibición de recortes (18 horas), entre otras. En Lardero, en cambio, arranca hoy el festejo con la misa y la procesión (12 horas) e hinchables a las 16 horas. Mañana actuará la orquesta Panorama en el campo de fútbol a partir de las 22 horas. En Murillo de Río Leza también se celebra misa y procesión (12 horas) e hinchables (16 h), aunque con un ágape en el hogar del jubilado. En Alberite la misa y procesión se celebrará a las 12.30 horas y en Nalda, a las 13 h, con la consiguiente bendición de campos. En otros pueblos, como Nestares, la celebración se traslada al fin de semana.