Los belenes inundan Santo Domingo El tradicional belén de Playmobil se traslada a la época victoriana este año y llena de color la catedral

El belén de este año parte del puerto, donde varias mujeres comentaban los detalles de sus barcos.

El Belén de Playmobil vuelve a la catedral de Santo Domingo. Después de más de 10 años aportando su particular toque de color al templo y recibiendo miles de visitas, este año la temática ha vuelto a cambiar. En esta ocasión se ambienta en la época victoriana y cuenta con más de 200.000 piezas.

El párroco de la catedral de El Salvador, Francisco José Suárez, explicaba durante la presentación que esta obra de arte se suma al Belén Napolitano, «uno de los mejores belenes del mundo», aseguró, y recordó que la catedral acoge otros de gran calidad que han sido donados «por gente que con su esfuerzo y sacrificio se dedican a montarlos».

«El belén, desde que comenzamos a hecerlo aquí, ha evolucionado bastante -explicaban desde la asociación Aesclick, autores del gran montaje-. Ningún año hemos repetido temática. Y lleva un gran trabajo detrás, en este han participado varias personas de Logroño, Bilbao, Castro Urdiales y Burgos».

Está pensado para recorrerlo desde el puerto, hasta la época final en la que han querido representar la época en Londres, con Jack El Destripador incluido. «No pega mucho con el Belén, pero sí con la temática», señalaron. También hay una boda de la realeza con todos los detalles, una pista de hielo, hoteles, una fábrica, etc.

«También hemos cuidado mucho los detalles en los interiores de todas las casas, hemos invertido mucho tiempo, en ocasiones hasta medianoche», detallaban. «Su atractivo ya no es por el montaje en sí, sino por el lugar donde está expuesto el belén, es un lujo siempre», añadieron.

Durante el acto de presentación, al que acudió también un veintena de vecinos, el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, agradeció aldirector general de Cultura, Roberto Iturriaga, «su compromiso con Santo Domingo»,así como al cabildo de la Catedral, «por ofrecer una oportunidad más de disfrutar de la cultura y la tradición a los vecinos de Santo Domingo y a sus visitantes en estas fechas».

Por su parte, Iturriaga agradeció la muestra de «estas auténticas joyas», al Ayuntamiento y a la catedral por su interés en dinamizar los pueblos, «con multitud de actividades organizadas en Santo Domingo que repercuten en toda la región», señaló.

