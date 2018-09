Baños se rinde ante el chorizo El descenso en el número de asistentes propició que el reparto resultase más ágil y las colas de espera para recoger los bocadillos fueron más llevaderas. :: F. D. Las fiestas de Logroño y Nájera restaron algo de público a la cuadragésimo quinta edición del festival FÉLIX DOMÍNGUEZ Lunes, 17 septiembre 2018, 00:27

Nada menos que cuarenta y cinco años consecutivos contemplan la existencia del Festival del chorizo de Baños de Río Tobía, una actividad que, como de costumbre, sirve de preludio a las próximas fiestas patronales en honor a San Mateo y la Virgen de los Parrales, que tendrán lugar entre los días 20 y 24 de septiembre.

Es justo reconocer que la coincidencia con las fiestas mateas en Logroño y las patronales de Nájera, restaron algo de asistencia al festival celebrado ayer en medio de una mañana fantástica en cuanto a meteorología, lo cual no restó un gran ambiente en las calles de la localidad. Pero, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, y esa merma en la asistencia trajo consigo que las colas para recoger el suculento y generoso bocadillo de chorizo escaldado y la jarrita con Rioja fueran mucho más llevaderas y, a buen seguro, que nadie se podrá quejar por tener que estar mucho tiempo al sol para recibir las viandas.

Desde antes de la hora de comienzo del festival, los numerosos voluntarios de la peña Virgen de los Parrales, como de costumbre, ya estaban afanándose en preparar todo para que con la llegada de los visitantes no faltase nada y todo estuviese ordenado para arrancar con brío la degustación.

Llegado el momento y con las perolas dejando escapar el inconfundible y apetitoso aroma del chorizo escaldado, el personal fue recogiendo sus bocadillos y sin dejar que se enfriasen, iban dando cuenta de los mismos con deleite, tal y como se reflejaba en sus rostros.

Mientras tanto, se fueron sorteando jamones casi sin parar y llegado el momento se entregaron los premios del Pintxiquiteo a los dueños de Restaurante Ágora, Bar Milenio y Bar Rioja. Después se colocaron los pañuelos de la peña al presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros; al consejero de Justicia, Conrado Escobar; al fotógrafo, Xavier García Vaquero; el creador de la web local, Fermín Martínez; y a la periodista bañeja de Antena 3, Silvia González. Ahora a esperar la próxima llegada de las fiestas.