Las banderas medievales ondearán de nuevo en el castillo de Cornago

Cornago celebra el próximo fin de semana (18 y 19 de octubre) las XVIII Jornadas de Artesanía Medieval organizadas por el Ayuntamiento, que cuentan con la colaboración de la parroquia de San Pedro y el Gobierno de La Rioja. La inauguración incluirá un desfile desde el Cristo (parada de autobús), el sábado a las 12.00 horas, y pregón.

Los puestos del mercado abrirán el sábado de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. Se ubicarán en el entorno del castillo y en las plazas de San Blas (una de las novedades de este año), Mayor (Ayuntamiento) y Bagar. En la tasca medieval de la zona del castillo se venderá bebida y ofrecerá degustaciones de preñados, migas del pastor, champiñones y objetos del municipio.

Aparte del desfile, el sábado destaca la comida (fideuá con costilla) y, por la tarde, talleres de tiro con arco, escritura medieval, alfarería, hilado y telar, pintura de cuadros así como demostraciones de elaboración de sombreros de paja, forja y mimbre.

A las 17.30 se representará la obra '¿Dónde está el Cojonciano?' y después habrá bailes medievales en la plaza Mayor. A las 18.30 el pórtico de la iglesia acogerá un cuentacuentos; a las 20.30 se presenta el espectáculo 'Las brujas perdidas' en la plaza Mayor; en el Bagar está previsto un concierto de música celta, y en el salón de usos múltiples, una cena medieval.

Los talleres y exhibiciones seguirán el domingo. Los monjes del convento darán 'sopa boba', a base de garbanzos con sepia, y se ha programado magia, reparto de chocolate, juegos tradicionales y cuentos.

No faltará la dinamización con música por las calles y mercado, personajes, vuelo de rapaces, luchas y otras sorpresas los dos días. Además, se podrá visitar el castillo en el horario de la feria. La exposición de fósiles en la Plaza del Bagar abrirá el sábado de 16.00 a 20.00 y el domingo de 11.00 a 14.00. Y el Centro de Interpretación del Castillo atenderá las dos jornadas de 17.00 a 19.00.