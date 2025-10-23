El Ayuntamiento de Rincón de Soto se exime de toda responsabilidad de la variante del tren

Imagen capturada ayer de las obras de construcción de la variante ferroviaria en un punto de Rincón de Soto.

El alcalde de Rincón de Soto, Javier Martínez Llorente (PP), en declaraciones realizadas a Diario LA RIOJA, quiere dejar claro que el equipo de gobierno del Ayuntamiento se exime de cualquier responsabilidad respecto a los problemas o catástrofes que puedan ocurrir por la construcción de la variante ferroviaria.

«En la campaña ya dijimos que estábamos en contra del trazado norte y antes, en 2019, cuando era concejal, se aprobó por unanimidad en un pleno rechazar esta variante y apostar por llevarla por el sur, pero días después, el grupo socialista se desmarcó», afirma Martínez.

«Aparte de inundaciones que han surgido, es una obra ilegal porque en su momento no actualizó la Declaración de Impacto Ambiental y se basa en una que estaba obsoleta. Por mucho que rellenen, el agua va a seguir estando ahí debajo» señala y continúa «el 17 de junio de 2023 tomé posesión de la alcaldía y el 7 de julio hubo una riada desde el sur. Si ocurre de nuevo, con la plataforma de la vía no tendrá salida de agua. El Ayuntamiento ha insistido a Adif para que hagan unos pasos subterráneos que no estaban contemplados».

Apovifrincón recuerda que existe un manifiesto firmado por 19 geógrafos de distintas universidades contra el trazado norte

«La responsabilidad es política, del anterior Gobierno de La Rioja del PSOE que inició la construcción», añade el alcalde que pone sobre la mesa los destrozos de los caminos agrícolas y el aviso que ha dado a los encargados de los trabajos respecto a la tubería de captación de agua potable que se verá afectada.

Desde la Asociación Para la Ordenación de las Vías de Transporte de Futuro de Rincón de Soto (Apovifrincón) insisten en la peligrosidad de la infraestructura por zona inundable y ayer mostraron en las redes sociales su preocupación y lanzaron un llamamiento de ayuda dirigido a toda la sociedad riojana para parar lo que consideran un «desastre» y una «sinrazón».

Esta reivindicación surge de nuevo después de inundarse un tramo de las obras el 13 de octubre y da pie al colectivo rinconero a recordar el manifiesto firmado en diciembre de 2022 por diecinueve geógrafos de diferentes universidades españolas en el que solicitaban «la paralización inmediata de la variante ferroviaria de Rincón de Soto».

La inundación de un tramo de las obras provoca preocupación y Apovifrincón pide que se paralice este proyecto

Apovifrincón indica que «el trazado de alta velocidad Castejón-Logroño, que conecta con la variante de Rincón de Soto, hará que todo el tráfico ferroviario de La Rioja, (pasajeros y mercancías), discurra por una zona de alta peligrosidad, ya que la variante se construye a lo largo de 9,34 kilómetros, en su mayor parte por zona inundable y de flujo preferente del Ebro».

Asimismo, repite que nunca se debería haber iniciado por el norte creando un muro físico de tres metros de altura que produce un efecto presa, en una zona sobre los desagües del pueblo «aumentando irresponsablemente el riesgo de inundación. Es algo que se lleva advirtiendo desde hace años por los vecinos y el Ayuntamiento, pero, inexplicablemente, sigue construyéndose», destaca el comunicado.