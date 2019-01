El Ayuntamiento programa siete conciertos para las 'Tardes de Música y Vino 2019'

El Ayuntamiento ha anunciado la programación de las Tardes de Música y Vino 2019 que se llevarán a cabo en el Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro.

La primera degustación de vinos de la localidad con música en directo está prevista para el sábado 12 de enero y contará con la actuación de Txus Blues & José Bluefingers. Las entradas están a la venta por 10 euros en el Consistorio a partir de hoy.

El 26 de enero actuará Nazari y Totó Munilla. Ofrecerán un tributo a Sabina. El 9 de febrero tocará Zimmerband (homenaje a Bob Dylan en castellano), el 23 de febrero Enay (rumba, flamenco y pop), el 9 de marzo Silvia y Manolo 'al son del vino', el 23 de marzo The Nowhere Plan (tributo a The Beatles) y el 6 de abril Llap (country rock y bluegrass).

La venta de abonos (45 en total) comenzará hoy y continuará los días 8, 9, 10 y 11 de enero, en el Consistorio, a partir de las 9.00 horas. El precio es de 70 euros y se podrán adquirir un máximo de dos por persona.