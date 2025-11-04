El Ayuntamiento licita un mirador estelar cerca del molino
Las obras salen a contratación por un importe de 129.837 euros y un plazo de seis meses
Martes, 4 de noviembre 2025, 08:56
El Ayuntamiento de Ocón licita la construcción de un mirador estelar por un importe base de 129.837,25 euros y un plazo de ejecución ... de seis meses. Las ofertas se reciben hasta el 6 de noviembre a las 23.59 horas.
El proyecto del observatorio astronómico está promovido por el Consistorio y el lugar elegido para ubicarlo está en una parcela de titularidad municipal, situada al sureste del molino de viento. Destaca por ser un lugar de fácil acceso peatonal y rodado, por no tener contaminación lumínica directa, por contar con una óptima visibilidad del cielo nocturno en todo el horizonte, por la proximidad al citado molino como punto de interés turístico (así se generará un itinerario cultural y científico) y por la accesibilidad para visitantes y adaptación para personas con movilidad reducida.
El solar cuenta con 5.091 metros cuadrados de superficie total, una pequeña edificación de 28 metros cuadrados destinada a aseos, una zona cubierta para celebrar diferentes festividades de la localidad y perímetro con urbanización reciente, según recoge la memoria del proyecto redactada por la arquitecta Beatriz Lacasa Ibaibarriaga.
Se prevé realizar las siguientes actuaciones: un graderío astronómico con una capacidad para entre 50 y 70 personas; un planisferio de gran tamaño visible desde la grada, con posibilidad de giro, representación de las constelaciones más visibles, con marcas de orientación y leyendas interpretativas; un reloj de sol junto al planisfero; y una base de observación telescópica.
Las superficies construidas contemplan el acceso de 40,64 metros cuadrados, área de descanso y planisferio de 83,48 y zona de graderío de 149,17. En total serán 273,29 metros cuadrados.
