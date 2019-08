El Ayuntamiento de Lardero devuelve los abonos del Aqualar por no poder usar la piscina La obra para acabar con las fugas, que acumula un retraso de más de tres meses, ha condicionado el uso de las instalaciones DIEGO MARÍN A. Viernes, 2 agosto 2019, 08:28

El Ayuntamiento de Lardero adjudicó en enero las obras de reparación y adecuación de una de las piscinas municipales del complejo deportivo Aqualar. La empresa Elguea Construcciones fue la adjudicataria del contrato por un importe de 229.777,21 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de tres meses. Poco después comenzó la intervención sobre el vaso de la piscina, de 25x12,5 metros, la única destinada a la práctica de la natación y de carácter municipal en Lardero, con el fin, explicó entonces el Consistorio larderano, de que se encontrara «en perfecto estado para su apertura al público en la próxima campaña de verano».

El anterior equipo de Gobierno de Lardero había detectado fugas de agua, por lo que consideraba la obra «necesaria». Siete meses después, la intervención no ha finalizado. No obstante, el pasado 11 de junio se abrió la instalación para la temporada de verano, ofertando «cursos de natación de iniciación y perfeccionamiento a lo largo del periodo estival», que no se están pudiendo realizar porque la piscina dedicada a la natación sigue cerrada. En el pleno municipal celebrado el miércoles la teniente de alcalde, Marta Gómez, justificó que «ha habido unos imprevistos» e informó de que «se ha ofrecido la devolución de los abonos». La concejala de UP, Laura Bravo, presentó una moción exponiendo que «se prometió a los vecinos que las obras estarían terminadas al inicio de la temporada de verano, cuestión que se ha incumplido» y que, como la piscina en cuestión es «la única destinada a la natación, se ha cobrado unas tasas por un servicio que no se ha prestado», por lo que instaba a la «devolución de parte de las tasas».

La propuesta de UP contó con los votos a favor de PSOE y PR, pero fue denegada con la mayoría ejercida por PP y Cs con la justificación de que la medida ya estaba en marcha. «Somos conscientes y se están adoptando medidas para compensar las molestias ofreciendo la devolución del abono, por lo que desestimamos la propuesta», argumentó el alcalde de Lardero, el popular Manuel Vallejo, quien añadió que «las obras son de mejora, pero para el año que viene, no vamos a abrir una piscina en unas condiciones que no son óptimas, preferimos que acaben y recibir la obra en condiciones, y no de forma acelerada».

A esto el edil socialista Jaime Calvo añadió: «Es una obra que resta servicios, está siendo defectuoso, aunque sabemos que no es responsabilidad del equipo de Gobierno actual».