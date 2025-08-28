El Ayuntamiento de Ezcaray acondiciona nuevos espacios en el centro de salud

M. Caro Ezcaray. Jueves, 28 de agosto 2025, 08:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ezcaray ha llevado a cabo obras de mejora en el centro de salud de la localidad «con el objetivo de reforzar la atención sanitaria que se presta a los vecinos y visitantes», apuntaron desde el Consistorio ezcarayense. Los trabajos consistieron en la adecuación de dos nuevos espacios dentro del propio centro. Concretamente, en la segunda planta se han reconvertido unos antiguos vestuarios en desuso en una nueva consulta médica completamente equipada, lo que permitirá a la médica interna residente (MIR) disponer de una consulta propia para atender a los pacientes.

Del mismo modo, en la primera planta se ha acondicionado un antiguo almacén para convertirlo en consulta de enfermería.

A estas actuaciones se suma la adecuación de una vivienda en la 'Casa de los Maestros', junto al centro de salud, para que el equipo de la ambulancia pueda utilizarla como base de descanso durante sus guardias.

Diego Bengoa

Los trabajos han sido ejecutados por los miembros de la brigada municipal de Ezcaray, lo que ha permitido dar una respuesta rápida y eficaz a una necesidad compartida con los profesionales sanitarios.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, subrayó que «estas actuaciones son un ejemplo de la buena sintonía y colaboración entre el Ayuntamiento y el equipo del Centro de Salud y con los trabajadores de La Rioja Cuida. Nuestro objetivo es mejorar los recursos para que los profesionales puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles».