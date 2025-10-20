Autol se prepara para ofrecer lo mejor del champiñón y la seta a lo grande Las jornadas dedicadas a estos productos tendrán lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre con degustaciones, mercado, exposiciones y visitas

Una de los puestos de la degustación de cocina en vivo del 2024 en las jorndas de Autol.

Sanda Sainz Lunes, 20 de octubre 2025, 19:11

Las decimoquintas Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol se celebrarán del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre y ofrecerán degustaciones, exposiciones, mercado, demostraciones culinarias y visitas guiadas. Pretenden mostrar la versatilidad del champiñón y la seta en fresco y en conserva, así como la combinación de la alta cocina con la tradición popular y la divulgación técnica.

En la apertura del día 30 participarán el cocinero y 'Champiñón de Oro', Sergio Fernández; el presidente de la Federación Española de Cofradías Gastronómicas y Vínicas, Carlos Martín; el director de la Escuela de Hostelería de La Rioja, Abencio Millán; y el periodista y presentador de TVE, Jesús Álvarez, que se encargará de presentar el acto.

La cata maridaje gastro-musical es una de las citas más esperadas y se celebrará el viernes 31 de octubre, con un aforo para 400 personas. Está organizada por Bodegas Marqués de Reinosa y el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón y la Seta (Ctich), con amenización del grupo musical Lux.

Durante las cuatro jornadas, los autoleños y visitantes podrán disfrutar de la ruta gastronómica en los establecimientos hosteleros con pinchos especiales de champiñón y seta maridados con vino tempranillo tinto o blanco de Marqués de Reinosa, por un precio de 3,50 euros.

La divulgación se mantendrá con la exposición de la carpa, que incluirá fotografías, vídeos y un puesto de simulación de cultivos cedido por el Ctich. No faltarán las visitas guiadas a la empresa Shii-take Rioja y a la cooperativa Marqués de Reinosa en el champibús, la música del Micelio Festival con djs el día 31 de octubre y Silvia y Manolo y 2 de copas el 1 de noviembre y habrá mercado artesanal todos los días con productos relacionados con las jornadas, en la calle Gallarza.

El sábado 1 de noviembre destaca la cocina popular en directo con degustación de pinchos variados y vino en la calle Doctor Remón, mañana y tarde. El domingo 2 por la mañana será la cocina popular infantil y habrá una concentración de vespas, lambretas, y otros modelos de motos scooter clásicas.

El programa ha sido presentado este lunes en Logroño, por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos; la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida; y la presidenta de la Asociación de Cultivadores de La Rioja, Navarra y Aragón (Asochamp), Rebeca Lavega. Después, Bastida lo ha presentado en el Ayuntamiento de Autol.

El Gobierno regional colabora con 40.700 euros y Manzanos ha señalado que este año se ha destinado cerca de un millón de euros en promocionar los productos de calidad riojanos y que «la celebración de ferias es fundamental para visibilizar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, impulsar las ventas y fomentar las marcas de calidad».

Bastida ha comentado que el día 30 se inaugurará en el auditorio de Autol y abrirá la carpa con la exposición de cultivos, frescos y en conserva, «para que los visitantes puedan comprobar como se cultiva el champiñón, como se elabora, se gestiona, se trabaja y se vive en nuestro pueblo». Allí también tendrá lugar la primera cata de champiñones y setas.

Por su parte, Lavega ha agradecido al Gobierno riojano y al Consistorio «el trabajo tangible que hay detrás, especialmente este año con las ayudas a la modernización demandada por el sector a través del plan estratégico. Poco a poco estamos sumando más agricultores a esta modernización tan necesaria».

