Una de los puestos de la degustación de cocina en vivo del 2024 en las jorndas de Autol.
Una de los puestos de la degustación de cocina en vivo del 2024 en las jorndas de Autol. SANDA

Autol se prepara para ofrecer lo mejor del champiñón y la seta a lo grande

Las jornadas dedicadas a estos productos tendrán lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre con degustaciones, mercado, exposiciones y visitas

Sanda Sainz

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:11

Comenta

Las decimoquintas Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol se celebrarán del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre y ofrecerán degustaciones, exposiciones, mercado, demostraciones culinarias y visitas guiadas. Pretenden mostrar la versatilidad del champiñón y la seta en fresco y en conserva, así como la combinación de la alta cocina con la tradición popular y la divulgación técnica.

En la apertura del día 30 participarán el cocinero y 'Champiñón de Oro', Sergio Fernández; el presidente de la Federación Española de Cofradías Gastronómicas y Vínicas, Carlos Martín; el director de la Escuela de Hostelería de La Rioja, Abencio Millán; y el periodista y presentador de TVE, Jesús Álvarez, que se encargará de presentar el acto.

La cata maridaje gastro-musical es una de las citas más esperadas y se celebrará el viernes 31 de octubre, con un aforo para 400 personas. Está organizada por Bodegas Marqués de Reinosa y el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón y la Seta (Ctich), con amenización del grupo musical Lux.

Durante las cuatro jornadas, los autoleños y visitantes podrán disfrutar de la ruta gastronómica en los establecimientos hosteleros con pinchos especiales de champiñón y seta maridados con vino tempranillo tinto o blanco de Marqués de Reinosa, por un precio de 3,50 euros.

La divulgación se mantendrá con la exposición de la carpa, que incluirá fotografías, vídeos y un puesto de simulación de cultivos cedido por el Ctich. No faltarán las visitas guiadas a la empresa Shii-take Rioja y a la cooperativa Marqués de Reinosa en el champibús, la música del Micelio Festival con djs el día 31 de octubre y Silvia y Manolo y 2 de copas el 1 de noviembre y habrá mercado artesanal todos los días con productos relacionados con las jornadas, en la calle Gallarza.

El sábado 1 de noviembre destaca la cocina popular en directo con degustación de pinchos variados y vino en la calle Doctor Remón, mañana y tarde. El domingo 2 por la mañana será la cocina popular infantil y habrá una concentración de vespas, lambretas, y otros modelos de motos scooter clásicas.

El programa ha sido presentado este lunes en Logroño, por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos; la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida; y la presidenta de la Asociación de Cultivadores de La Rioja, Navarra y Aragón (Asochamp), Rebeca Lavega. Después, Bastida lo ha presentado en el Ayuntamiento de Autol.

El Gobierno regional colabora con 40.700 euros y Manzanos ha señalado que este año se ha destinado cerca de un millón de euros en promocionar los productos de calidad riojanos y que «la celebración de ferias es fundamental para visibilizar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, impulsar las ventas y fomentar las marcas de calidad».

Bastida ha comentado que el día 30 se inaugurará en el auditorio de Autol y abrirá la carpa con la exposición de cultivos, frescos y en conserva, «para que los visitantes puedan comprobar como se cultiva el champiñón, como se elabora, se gestiona, se trabaja y se vive en nuestro pueblo». Allí también tendrá lugar la primera cata de champiñones y setas.

Por su parte, Lavega ha agradecido al Gobierno riojano y al Consistorio «el trabajo tangible que hay detrás, especialmente este año con las ayudas a la modernización demandada por el sector a través del plan estratégico. Poco a poco estamos sumando más agricultores a esta modernización tan necesaria».

