Autol pisa la uva para sus patronos y recibe a la Virgen de Valvanera

Autol celebró este lunes el día de sus patronos, San Adrián y Santa Natalia, con la recepción de autoridades a las 11.00. Este año las ceremonias tuvieron un aliciente, la presencia del Capítulo de Caballeros de Nuestra Señora de Valvanera que hizo entrega de una talla de la Virgen de Valvanera a la parroquia.

La procesión comenzó en la iglesia, presidida por el obispo electo de Ciudad Real, el autoleño Abilio Martínez. Los actos religiosos estuvieron concelebrados por el párroco Ángel Garrido, el también catón Víctor Jiménez (párroco de La Redonda de Logroño) y el prior de Valvanera José Giunta y un monje. Maricarmen Lacámara y Carlos Cuevas fueron los mayordomos y los peñistas de Unión Arañuelo y El Bureo llevaron las andas.

Al llegar a la Plaza de España hubo baile de gigantes, actuó la banda municipal y los joteros. Itxasne Iglesias y Patricia Herreros presentaron el acto que incluyó la bendición de la imagen de Valvanera, el pisado de la uva por parte de Roberto Jiménez y Javier González, la ofrenda del primer mosto y champiñones con los catones adultos e infantiles y una arenga por parte de la alcaldesa, Catalina Bastida, antes de regresar al templo para la misa.

Este martes el programa incluye encierro a las 12.00, 'Mickey y sus amigos' a las 13.30, embutido de caza a las 13.30, setas después, comida de peñas, café concierto con la charanga Strapalucio a las 16.00, concurso de recortadores en la plaza de toros a las 18.00, 'La bruja Petrina' a las 19.30, concierto de Tarantella Cuatro, disco Bane infantil, toro de fuego, DJ Twiins y charanga.