Autol honra a su producto estrella

Francisco Tomás Sáenz y Catalina Bastida, ayer en el Ayuntamiento de Autol. :: s.s.j. Las IX jornadas del champiñón y la seta estrenarán este año el festival de música Micelio SANDA SÁINZ Miércoles, 24 octubre 2018, 09:56

Las IX jornadas del champiñón y la seta se celebrarán en Autol del 1 al 4 de noviembre. Suponen un referente gastronómico y una importante cita de promoción de este cultivo, el segundo más relevante de La Rioja, después de la uva.

El jueves 1 de noviembre se llevará a cabo la inauguración del programa, la apertura de la exposición de especies cultivadas, en la carpa, y otra muestra fotográfica de 'La Naturaleza de La Rioja'.

El viernes 2 comenzará el mercado artesanal de productos relacionados con las jornadas (estará hasta el domingo 4 inclusive).

Los niños y el APA del CEO Villa de Autol han preparado la actividad 'Hazte tu foto con Picuchampi' el día 2, que se repetirá el 3 con los talleres 'Champi-chapas' del APA y el de 'chiquicocina' del grupo scout Monte Yerga.

Para el viernes 2 está anunciado el maridaje gastromusical con vino, champiñón y seta, en la carpa, por 7 euros, y el sábado 3 se visitarán los cultivos y habrá cocina en directo y degustaciones a cargo de voluntarios en la calle Doctor Remón.

Una de las novedades de esta edición será el festival de música Micelio, que amenizará las calles con los conciertos de grupos independientes, el sábado. Actuarán El Sastre/Micelio (13 horas, Travesía Ezquerro), Two Rebels (14, en La Santa), The Nowhere Plan (20, Travesía Ezquerro), La Vil Canalla (21, calle Coronel La Santa), Fizzy Soup (22, plaza San Isidro) y Messura (23, San Isidro).

El domingo 4 se disputará la octava carrera popular 'Villa de Autol', continuará el mercado y la exposición. Además, está programado un concurso de recetas, entrega de premios de las jornadas y el partido de fútbol entre el Autol y el Yagüe (Tercera división).

Todos los días habrá ruta gastronómica en los establecimientos hosteleros al precio de 2 euros (pincho y vino tempranillo) y los restaurantes ofrecerán menús especiales.

El programa fue presentado ayer por la alcaldesa, Catalina Bastida, y el presidente de la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (ASOCHAMP), Francisco Tomás Sáenz, a las 13 horas en el salón del Plenos del Ayuntamiento de Autol. A las 10 lo hicieron en Logroño con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, y hoy lo harán en el Centro Riojano de Madrid.