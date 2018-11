Autol, capital del champiñón

Uno de los atractivos de las novenas jornadas del champiñón y la seta de Autol ayer fue la cocina popular en directo y degustación de pinchos de las carpas municipales instaladas en la calle Doctor Remón.

En el reparto colaboraron las asociaciones locales y participaron los cocineros aficionados de Autol José Félix Castañón Arpio y Luis Ángel Tobías Chicote. María del Carmen Martínez Peñalba guisó migas con setas y Sandra Martínez Jiménez elaboró 'Sandretas' (croquetas de champiñón).

También cocinó Nieva Peñalba Moreno (restaurante Terre de Alicante) y Amigos de la tortilla (Pascual, Ricar y Titi) se encargaron de elaborar tres impresionantes tortillas de patata y champiñón de unas 500 raciones cada una.

Además, ayer destacó una de las novedades de este año, la música en directo que ambientó las degustaciones en diferentes lugares del casco urbano. El Micelio festival anunció en su cartel a El Sastre/Micelio, Two Rebels, The Nowhere Plan, La Vil Canalla, Fizzy Soup y Messura.

Actos para hoy

Hoy, último día, está prevista una carrera popular por la mañana, mercado artesanal, concurso de recetas populares (con 150 euros de premio y trofeo Edma Films) y exposición de pinchos participantes (en la carpa municipal a las 11.30), galardones al mejor pincho y receta, sorteo de la asociación de comerciantes y exposición de setas cultivadas, además de la ruta de pinchos por bares y menús especiales en restaurantes.

El programa también incluye el partido de fútbol de Tercera División entre el Autol y el Yagüe, a las 17 horas. En el descanso se ofrecerá una degustación gratuita de champiñón y setas.

La clausura tendrá lugar a las 22 horas en la carpa con el concierto de la banda municipal dirigida por Mar Coria Pindado.