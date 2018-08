El asno 'Perico' se alzó con el triunfo en Tricio Julio Sacristán, sobre 'Perico', entra vencedor en la meta de Tricio. :: jonathan herreros Montado por el jinete local Julio Sacristán, venció en un apretado final a 'Ares', con Tomás Ostolaza al mando F. DOMÍNGUEZ Viernes, 31 agosto 2018, 23:22

Con el mismo nombre que el apelativo cariñoso de uno de los grandes del ciclismo internacional, el burro 'Perico' se alzó ayer con el triunfo en la tradicional carrera de asnos que se celebra en la localidad de Tricio desde hace 47 años, y que en cada edición ve cómo cada vez es más difícil poder contar con animales para competir, ya que los criadores de los mismos van desapareciendo.

Sea como fuere, ayer a las 13 horas partían de una zona de fincas de cultivo, a unos dos kilómetros del centro de la población, los siete burros participantes y sus jinetes. De ellos, dos ejemplares eran del pueblo y el resto llegaron desde la vecina Baños de Río Tobía. Los jinetes y la amazona participantes sí que eran locales.

Así, el ganador estuvo montado por Julio Sacristán, quien aseguraba al final de la carrera que el asno «se ha portado estupendamente, lo único es que parece que estaba empeñado en irse por el camino que no era y he tenido que tener cuidado para reconducirlo; incluso en el último tramo, me he tenido que bajar para ponerle en la ruta buena y volverme a montar». Fue precisamente esa circunstancia la que provocó el apretado final de carrera, ya que el pequeño despiste propició que 'Ares', con Tomás Ostolaza como jinete, les alcanzase muy cerca de meta y la prueba se disputó al sprint, una especialidad en la que el Perico ciclista no era precisamente un especialista.

Participaron siete equinos de cuadras de Baños de Río Tobía y Tricio, y montados por jinetes locales

La tercera plaza fue para la burra 'Leocadia', montada por Enrique Martínez, y tras ella llegó 'Mayestic', con la amazona Patricia Alonso a su grupa. En quinta posición se situó 'Rebeca', con Daniel Castillo al mando, mientras que la sexta y séptima plazas fueron para 'Lara', con Miguel Lauzirica y 'Navarro' con Mario Ibáñez, respectivamente.

El ganador se llevó como premio un jamón de embutidos Loza, el segundo un lote de embutidos de la misma firma, el tercero una caja de seis botellas de vino, el cuarto otro lote de embutidos, el quinto tres botellas de vino, lo mismo que el sexto y el séptimo. El numeroso público que acudió a la cita les aplaudió a rabiar.