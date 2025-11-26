LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Teatro Cervantes acogió este sábado la gala de entrega de trofeos de la edición 50 de la Feria del Zapato de Oro. GLR
Arnedo

El Zapato de Oro perdió 541 espectadores y dejó un déficit de 157.152 euros

La feria de las novilladas suma más déficit que la edición 2023, en la que redujo a cuatro los festejos a celebrar

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

Un año más, la Feria del Zapato de Oro sigue perdiendo asistentes y sumando déficit a las arcas municipales. A pesar del esfuerzo promocional ... para atraer a más público realizado desde el Ayuntamiento o el Club Taurino Arnedano, el balance de la edición en la que la Feria de las Novilladas cumplió su medio siglo de vida presenta una pérdida de 541 espectadores respecto a la de 2024 y un déficit de 157.152,40 euros, casi 20.000 más que el que registró en la anterior.

