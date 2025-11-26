El Zapato de Oro perdió 541 espectadores y dejó un déficit de 157.152 euros

Un año más, la Feria del Zapato de Oro sigue perdiendo asistentes y sumando déficit a las arcas municipales. A pesar del esfuerzo promocional ... para atraer a más público realizado desde el Ayuntamiento o el Club Taurino Arnedano, el balance de la edición en la que la Feria de las Novilladas cumplió su medio siglo de vida presenta una pérdida de 541 espectadores respecto a la de 2024 y un déficit de 157.152,40 euros, casi 20.000 más que el que registró en la anterior.

La 50 Feria de las Novilladas del Zapato de Oro recibió a 4.134 espectadores en el pabellón multiusos Arnedo Arena durante las fiestas patronales en honor a San Cosme y San Damián. Dejaron 102.985,50 euros como ingresos en taquilla, aunque la organización de las cuatro tardes a cargo del Ayuntamiento arnedano supuso 260.137,90 euros en gastos, deparando 157.152,40 euros de déficit. En las fiestas de 2024 fue de 137.305 euros también con cuatro tardes. De hecho, fue la primera edición que rebajó el cartel de cinco a cuatro novilladas después de registrar en 2023 un total de 172.301,40 euros. Eso sí, el concejal de la comisión organizadora taurina, José María Ezquerro, confirmaba en una reciente comparecencia que la feria seguirá contando con cuatro tardes durante esta legislatura, sin contemplar más restas.

La cifra 19.847 euros más de déficit presenta la edición 2025 frente a 2024.

Al Arnedo Arena entraron 1.149 espectadores el sábado 27 de septiembre y 1.123 el domingo 28. Fueron las únicas tardes en las que superó el objetivo del millar de asistentes. El miércoles 1 de octubre fueron 921 y el jueves 2, último día de fiestas, 941. Son los datos que ofreció Ezquerro al pleno de la Corporación celebrado este pasado jueves a preguntas del concejal de Izquierda Unida-Podemos, Carmelo Ochoa. «Ese dinero podría ir a otras actuaciones», sugirió Ochoa.

Este balance económico contrasta con el artístico, pues Ayuntamiento y Club Taurino han subrayado el alto nivel de calidad de una feria que entregó este pasado sábado sus trofeos en la gala que acogió el Teatro Cervantes, con el novillero mexicano Emiliano Osornio calzándose el Zapato de Oro.