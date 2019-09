Voltereta a Daniel Menés en Arnedo Momento de la cogida a Daniel Menés. / Sonia Tercero La cogida ha tenido lugar cuando el novillero entraba a matar al quinto toro de la tarde PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Sábado, 28 septiembre 2019, 21:14

El novillero Daniel Menés ha sido volteado de muy fea manera a la hora de entrar a matar al quinto de la tarde, un utrero muy serio de Partido de Resina llamado Cristalero III. El astado lo prendió de la pierna izquierda y el joven novillero cayó sobre el lomo del astado y al momento se dio cuenta de que estaba herido. Entró a la enfermería sangrando y con gestos muy evidentes de dolor.

Secuencia de la cogida y de los momentos posteriores / Sonia Tercero

La cogida es en la cara interior del muslo y ahora mismo el novillero ha sido trasladado a la Fundación Hospital de Calahorra.

No ha sido la única cogida de la tarde. También Francisco Montero ha sufrido una en la axila, de aproximadamente cinco centímetros. Sin embargo eso no no le ha impedido matar a los dos toros de su lote, cortarle una oreja a cada uno y abrir la puerta grande del Arnedo Arena antes de ser intervenido.