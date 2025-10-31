Taller práctico sobre extranjería, mañana en Arnedo
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:26
Tras la charla que ofreció un análisis sobre las novedades en la reforma del reglamendo de extranjería, las jornadas formativas 'Derecho de extranjería y gestión ... de trámites' ofrecen en la tarde de este sábado un taller práctico en el salón parroquial de Santo Tomás.
Organizado por la Asociación de Colombianos de Arnedo, este taller práctico comenzará a las 18.00 horas con dos temas en agenda: 'Uso de plataformas digitales: Cancillería de Colombia y consulado' y 'Plataforma Mercurio en España: citas y modificaciones de permisos'.
