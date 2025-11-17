Solana Muñoz muestra en una charla en Arnedo el método de la arqueología no invasiva
Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:53
La investigadora predoctoral del Incipit-CSIC Andrea Solana Muñoz ofrece esta tarde en la Casa de Cultura arnedana la charla '¿Una arqueóloga con las manos ... limpias de tierra?', en la que mostrará la metodología que apuesta por investigar la Edad del Hierro desde una arqueología no invasiva, sin excavaciones.
Desde el ejemplo de protección del patrimonio arqueológico en el alto-medio Ebro y en el alto Duero, mostrará los resultados obtenidos de procesos de teledetección y prospecciones superficiales desarrolladas para diferentes estudios, abordando los desafíos y posibilidades que presenta la aplicación de estos métodos. Con todo, y con entrada libre para todos los interesados, tal y como informa el Ayuntamiento arnedano Solana Muñoz ofrecerá esta charla orientada para un público no académico (desde las 19.15 horas).
Solana Muñoz desarrolla sus estudios y trabajos en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
