Exterior de la Casa Municipal de Cultura, en una imagen de archivo. Ernesto Pascual

Solana Muñoz muestra en una charla en Arnedo el método de la arqueología no invasiva

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:53

La investigadora predoctoral del Incipit-CSIC Andrea Solana Muñoz ofrece esta tarde en la Casa de Cultura arnedana la charla '¿Una arqueóloga con las manos ... limpias de tierra?', en la que mostrará la metodología que apuesta por investigar la Edad del Hierro desde una arqueología no invasiva, sin excavaciones.

