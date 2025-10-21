LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estela Etayo y Laura Pérez compartieron este martes algunos de sus títulos especiales del rincón inaugurado. E. P.

Caja Rioja en Arnedo crea el novedoso rincón 'Libros que unen'

El centro cultural invita a compartir títulos imprescindibles en un intercambio gratuito de lecturas recomendadas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 21 de octubre 2025, 17:14

Comenta

Hay momentos en el que todos necesitamos una buena recomendación para la siguiente lectura. Suelen llegar de amigos, familiares... Desde este martes, también desde un ... rincón del Centro Cultural de Fundación Caja Rioja en Arnedo, desde las estanterías de la iniciativa novedosa en La Rioja 'Libros que unen'.

