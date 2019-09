El XII Relatos con Zapatos cierra el próximo jueves el plazo de recepción de obras ERNESTO PASCUAL Domingo, 1 septiembre 2019, 10:16

Las historias salpicadas de zapatos, de guiños a sus pasos y huellas ya han de empezar a perfilarse y anclarse en el papel. Porque Fundación Caja Rioja cerrará el próximo jueves, 5 de septiembre, el plazo para recibir trabajos que opten a su XII Certamen Relatos con Zapatos, impulsado desde su centro cultural en la ciudad del calzado.

Con un premio de 600 euros para el ganador, esta convocatoria busca relatos que, de un modo u otro, versen sobre el calzado. Tal y como relatan las bases, el certamen está abierto a personas que tengan acreditada su residencia en España y presenten relatos escritos en castellano, originales e inéditos, que no hayan sido publicados en ningún medio, ni escrito ni digital, y no premiados en otro certamen. Con un máximo de dos relatos por autor, esas historias tienen que contarse en un mínimo de 4 y un máximo de 10 folios tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio, con letra de cuerpo 12 y tipo Times New Roman.

Como novedad en esta edición, y siempre bajo seudónimo y sin firma, los trabajos han de presentarse de forma mixta, por correo postal y por correo electrónico. Por la vía postal, el autor enviará una copia de la obra sin firmar, pero con su título y pseudónimo, a la dirección Fundación Caja Rioja, C/ La Merced, 6, 26001, Logroño. A la par, enviará dos documentos pdf al correo electrónico ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, uno con el texto original con el título de la obra y su pseudónimo y otro con los datos del autor y un documento que acredite la vinculación del autor con España, su currículum y una declaración jurada de que la obra es inédita, sin tener sus derechos comprometidos ni estar pendiente de otro concurso.