El quinteto fusión Aurora Clara actúa hoy en el Palacio de La Baronesa de Arnedo
Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:25
En su tercer fin de semana, la XVIII Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo regresa al escenario recién estrenado del Palacio de La Baronesa ... para asistir desde las 20.30 horas de esta tarde al concierto de Aurora Clara, quinteto con acento internacional que desde 2018 desde Madrid combina rock progresivo, jazz-fusión, flamenco y músicas del mundo. Por 10 euros, recorrerán los cuatro álbumes de su discografía.
