El Ayuntamiento baraja instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en las calles arnedanas. E. P.

El punto de recarga eléctrica de Arnedo será de gestión municipal

El Ayuntamiento avanza los trámites para ofrecer este servicio, cuya contraprestación por parte del usuario será a través de precio público

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Arnedo

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:49

Comenta

Ante la proliferación de los coches eléctricos como guiño al cuidado del medio ambiente y a la llamada a frenar el consumo de combustibles fósiles, ... las localidades han ido sumándose al mapa que ofrecen a sus vecinos y visitantes puntos de recarga para este tipo de vehículos. Los hay en la comarca en Arnedillo, en La Rioja Baja en Alfaro... La ciudad del calzado lo tenía en pendiente. Pero ha iniciado los trámites para llevarlo a cabo y que pueda ser pronto una realidad en las calles, procedimiento que pasa por contemplar que el Ayuntamiento ofrezca el servicio al público por gestión directa, sin acudir a una empresa externa que se haga cargo y recibiendo la contraprestación por su uso a través de precio público.

