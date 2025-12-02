El punto de recarga eléctrica de Arnedo será de gestión municipal

Ante la proliferación de los coches eléctricos como guiño al cuidado del medio ambiente y a la llamada a frenar el consumo de combustibles fósiles, ... las localidades han ido sumándose al mapa que ofrecen a sus vecinos y visitantes puntos de recarga para este tipo de vehículos. Los hay en la comarca en Arnedillo, en La Rioja Baja en Alfaro... La ciudad del calzado lo tenía en pendiente. Pero ha iniciado los trámites para llevarlo a cabo y que pueda ser pronto una realidad en las calles, procedimiento que pasa por contemplar que el Ayuntamiento ofrezca el servicio al público por gestión directa, sin acudir a una empresa externa que se haga cargo y recibiendo la contraprestación por su uso a través de precio público.

El camino para definir el servicio de punto de recarga de vehículos eléctricos por gestión directa por parte del Consistorio pasó por el pleno ordinario del pasado 20 de noviembre, que aprobó la memoria justificativa para el servicio con los votos a favor de Partido Socialista en el gobierno y de los concejales de Izquierda Unida y de Partido Riojano, así como la abstención del grupo popular en la oposición.

Sin que suscitara debate entre los grupos políticos municipales, esa memoria recoge el análisis que una comisión de estudio técnico y político realizó sobre los aspectos y puntos jurídicos, económicos, etc. alrededor de la prestación de este servicio. En un dictamen del pasado 13 de noviembre, esa comisión municipal determinó que la puesta en marcha del servicio público de puntos de recarga para vehículos eléctricos «es viable» en la ciudad del calzado. Y concreta que se prestará en régimen de libre concurrencia.

Una memoria señala que el servicio es viable y que la gestión directa es la opción más eficiente y sostenible

También determinó que la forma más adecuada para el Ayuntamiento es la gestión directa del servicio por la propia entidad local, siempre conforme al marco normativo actual. «Es la opción más eficiente y sostenible porque tiene el personal técnico sin recurrir a contratación externa», recoge la memoria tal y como se mostró en el pleno de la Corporación. Así, el Ayuntamiento asumirá los costes del servicio y los financiará a través de la contraprestación que percibirá de sus usuarios, que se regulará a través de precio público como otros servicios que ofrece a la ciudadanía.

Tras el visto bueno dado por el pleno del Ayuntamiento, el expediente ha quedado a información pública por treinta días naturales desde el 27 de noviembre, el día siguiente al que se publicara el anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). En ese tiempo, cualquier persona física o jurídica puede examinar el expediente y formular las alegaciones, sugerencias o reclamaciones que estimen oportunas. Durante ese plazo, el expediente y la documentación complementaria están a disposición de todo interesado en la Secretaría del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, como recoge el anuncio en el BOR.