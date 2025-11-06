LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arnedo

El punk rock vaquero de Nine Pound Hammer actúa este viernes en la Sendero

E. P.

Arnedo.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:51

Comenta

Dentro de su gira europea, que pasa por España por grandes ciudades como Barcelona, Vitoria, San Sebastián hoy o Madrid el domingo, la banda de Kentucky Nine Pound Hammer desplegará su punk rock con aires vaqueros en la velada de este viernes en la sala Sendero de Arnedo.

Acostumbrada a recibir bandas underground internacionales, este quinteto es reconocido como uno de los pioneros del 'cowpunk', la mezcla explosiva de punk, hard rock y country desde Estados Unidos.

Por 10 euros la entrada, la noche arrancará a las 21.00 horas con la presentación del libro 'El negocio del ritmo, la evolución y mercantilización de los festivales de música' por Jorge Sánchez Bartolomé. Desde las 22.00, abrirá QuatroQuTres, banda surgida de la Escuela Municipal de Música, para Nine Pound Hammer.

