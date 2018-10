Las princesas también llevan gafas Adriana, protagonista del cuento, junto a su hermano Laín. / N.S.S. Una pareja de Arnedo busca financiación para un cuento para «visibilizar, dar apoyo y acompañar durante el proceso de adaptación» a los niños que tienen que usar gafas LUISMI CÁMARA Logroño Martes, 16 octubre 2018, 08:18

Adriana tiene cuatro años y lleva gafas. Las lleva desde hace ya algunos meses. Es la hija de Nuria y Fernando y, además, es la protagonista de un cuento, de una historia en la que el personaje principal usa gafas y en la que aprende por qué las necesita.

'Adriana con g' es la obra que esta pareja de Arnedo ha creado para «visibilizar, dar apoyo y acompañar durante el proceso de adaptación» a los niños que tienen que usar gafas. Su pequeña, que al principio no quería llevarlas, está ahora «encantada».

Adriana con G De qué va. Nuria y Fernando escriben una historia para explicar a su hija Adriana por qué lleva gafas. Cómo ayudar a financiar el cuento. En la web www.verkami.com/locale/es/projects/21505-adriana-con-g

Este proyecto busca la financiación necesaria para editar y publicar el libro. Lo hace en Verkami, la plataforma de micromecenazgo para dar salida e impulsar ideas creativas. El viernes acaba la posibilidad de aportar dinero y, hasta ahora, ha recaudado la mitad de los 3.000 euros necesarios para sacarlo adelante.

La idea de crear este cuento surgió en una biblioteca. Qué mejor sitio para hacerlo. «Aunque es habitual ver a niños con gafas, no encontramos ninguna historia escrita, dibujos animados, canciones o películas en las que se cuenten qué es esto de llevar gafas. No hay referentes, no hay princesas que las lleven», explica la madre y escritora del cuento. De hecho, para personajes como Betty 'la fea' o Manolito Gafotas, que sí las necesitan, se les trata de forma despectiva por ello. «Además, existe mucha literatura sobre cómo quitarse el pañal o el chupete, cómo ir al baño o cómo aprender a comer solo. Pero nada sobre cómo adaptarse al uso de gafas», añade.

«Si tan normales y frecuentes son, ¿por qué no tiene apenas incidencia en los contenidos infantiles?», se preguntaban Nuria y Fernando, que se ha encargado de las ilustraciones. Ellos mismos buscaron la respuesta y se decidieron a aclarar sus dudas a Adriana. El libro pasó por varias manos que les animaron a publicarlo. «Buscamos el dinero para hacerlo y poder regalarlo a las bibliotecas, para que no les pase a los que vienen detrás lo que nos ocurrió a nosotros», aclara ella.