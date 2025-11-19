LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El grupo de gobierno presentó este miércoles el Presupuesto 2026. E. P.

El Presupuesto 2026 de Arnedo superará por primera vez los 17 millones de euros

El pleno estudia esta tarde unas cuentas que crecen un 4,25%, con casi 1,5 millones de euros para inversiones

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

La Corporación de Arnedo debatirá desde las 18.15 horas de la tarde de este jueves el Presupuesto municipal que regirá en el ejercicio ... 2026, unas cuentas que por primera vez en la historia de la ciudad del calzado superarán los 17 millones. En concreto, 17.638.982,83, un 4,25% más que las que funcionan este año. 719.000 euros más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  3. 3

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  4. 4

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  5. 5 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  6. 6 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  7. 7 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  8. 8 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  9. 9

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  10. 10 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Presupuesto 2026 de Arnedo superará por primera vez los 17 millones de euros

El Presupuesto 2026 de Arnedo superará por primera vez los 17 millones de euros