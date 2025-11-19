El Presupuesto 2026 de Arnedo superará por primera vez los 17 millones de euros

La Corporación de Arnedo debatirá desde las 18.15 horas de la tarde de este jueves el Presupuesto municipal que regirá en el ejercicio ... 2026, unas cuentas que por primera vez en la historia de la ciudad del calzado superarán los 17 millones. En concreto, 17.638.982,83, un 4,25% más que las que funcionan este año. 719.000 euros más.

«Nos reunimos con todos los grupos y las propuestas más importantes están recogidas en el Presupuesto, de modo que podría salir aprobado por unanimidad», avanzó este miércoles en su presentación la alcaldesa, Rosa Herce. La mejora de caminos, las instalaciones deportivas, la dinamización comercial, cubrir zonas de contenedores o mejorar adornos navideños son algunas de esas sugerencias incorporadas.

UNOS DATOS 1.473.550 euros es la cuantía para inversiones que reserva el Presupuesto municipal 2026

538.000 euros se destinarán al asfaltado de calles y la eliminación de barreras

Forman parte del capítulo de inversiones, que crece a 1.473.550 euros. «Gracias a la contención del gasto, pasa de suponer el 5,5 a representar el 8,35% del total», señaló Herce.

Hacía referencia a la política del grupo de gobierno de controlar los gastos: los de personal crecerán un 1% y los corrientes un 0,015. «Quedan prácticamente invariables gracias al esfuerzo por estudiar y controlarlos», valoró el concejal de Economía y Administración Pública, Raúl Domínguez. Aún así suman 6.640.000 euros los de personal y 8.415.000 los corrientes, donde se atienden las principales necesidades de la ciudad con servicios como los de aguas, Ayuda a Domicilio, energía eléctrica, festejos y actividades culturales... También la dinamización comercial, que con 12.000 euros se contempla por primera vez en el Presupuesto.

Una de esas contenciones llegan gracias al ahorro energético por la sustitución a led de alumbrado público y de edificios municipales, con una resta en la factura de 70.000 euros. En «una inversión que se amortiza y da ahorro», destinará 90.000 euros a continuar con la renovación de instalaciones eléctricas con la zona de la antigua fábrica de Tao, República Argentina y el polideportivo de La Estación como prioridades.

Con lo que queda tras los gastos, el capítulo de inversiones recoge las apuestas del Ayuntamiento para 2026: 138.000 euros para el mantenimiento de caminos asfaltados, como los de la Ra o Beto; 538.000 para el asfaltado de calles y eliminación de barreras arquitectónicas, junto a renovar la señalización de la ciudad y crear un gran aparcamiento gratuito en las eras próximas al cementerio; 250.000 para instalaciones deportivas como mejorar las pistas del frontón corto, ampliar el 'boulder' con una zona de escalada adaptada para niños o la primera fase de remodelación del campo municipal de fútbol de Sendero; 50.000 para derribos y habilitar nuevas zonas de aparcamiento o esparcimiento en el casco antiguo; 30.000 para nuevos adornos navideños... «El Presupuesto atiende las necesidades de todos los vecinos», afirmó Herce.