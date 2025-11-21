LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las cuentas municipales salieron adelante con los votos a favor de PSOE, IU-Podemos y Partido Riojano. Ernesto Pascual

El Presupuesto de Arnedo para 2026 sale adelante con el único voto en contra del PP

Los populares lamentan unas cuentas repetitivas que no afrontan los retos de futuro de la ciudad y el gobierno les reprocha su falta de alternativas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

Arnedo tendrá Presupuesto en vigor el 1 de enero. Con ese calendario, el pleno de la Corporación aprobó de forma inicial en la tarde ... noche de ayer las cuentas municipales para 2026 por 17.638.982,83 euros, con un incremento del 4,25% respecto a las que rigen en este año, destinando el 8,35% a inversiones, un total de 1.483.550.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

