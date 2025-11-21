El Presupuesto de Arnedo para 2026 sale adelante con el único voto en contra del PP

Arnedo tendrá Presupuesto en vigor el 1 de enero. Con ese calendario, el pleno de la Corporación aprobó de forma inicial en la tarde ... noche de ayer las cuentas municipales para 2026 por 17.638.982,83 euros, con un incremento del 4,25% respecto a las que rigen en este año, destinando el 8,35% a inversiones, un total de 1.483.550.

El documento con estas cifras recibió el visto bueno del grupo socialista en el gobierno junto al apoyo de los dos concejales de Izquierda Unida-Podemos y Partido Riojano, compañeros de acuerdo en esta legislatura del equipo que preside Rosa Herce. En la víspera del pleno, la alcaldesa planteó que el Presupuesto podría salir por unanimidad al recoger propuestas planteadas por los otros tres grupos en las reuniones previas. No fue así. El Partido Popular votó en contra del Presupuesto «que la ciudad no merece».

Entre las que los rechazó, Lorena Fernández Ortega, la nueva edil del Partido Popular, que asumió el cargo como primer punto del orden del día. Desde su asiento escuchó los argumentos del portavoz popular, Jesús Rubio. Lo calificó como «Presupuesto rutinario, repetitivo, un copia y pega de los que han elaborado en los últimos diez años, sin recoger los retos que tiene la ciudad ni fijar soluciones para hacer frente a las necesidades». «Es decepcionante, una muestra más de que su gobierno va a salto de mata, que no mira al presente y, más grave, ni al futuro. Continúa con las políticas que llevan a que la ciudad sufra un freno y haya pesimismo en la ciudad», reprochó Rubio lamentando la falta de impulso para la construcción de vivienda, atraer empresas y talento y apoyar al comercio.

Precisamente recoger la mayoría de sus propuestas fue lo que llevó a Carmelo Ochoa, concejal de IU-Podemos, y a la regionalista Rita Beltrán a emitir su voto a favor para el Presupuesto. «Con las iniciativas de todos los grupos, vamos avanzando y confiemos en que siga así en el resto de la legislatura», valoró Ochoa. «Presupuestos muy sociales, que vuelve a aumentar un 3% las subvenciones a asociaciones y colectivos, satisfacen plenamente las pretensiones del Partido Riojano, siendo consciente de la realidad de la ciudad y el Presupuesto con el que contamos», expuso Beltrán, que reprochó al PP no plantear alternativa a su crítica ni a los retos que apuntó. «Casi nos vamos a tener que alegrar de que el PP no apoye el Presupuesto porque no propone nada que llegue y afecte al día a día de los ciudadanos. Hemos venido todos a hablar del Presupuesto, todos menos el PP», replicó durante el debate el portavoz del gobierno municipal y concejal de Economía, Raúl Domínguez.