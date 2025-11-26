El PP reitera que el «repetitivo» Presupuesto 2026 no es el que necesita la ciudad

Tras su voto en contra en el pleno del pasado jueves y la incomprensión que la alcaldesa Rosa Herce manifestó sobre su postura y ... falta de alternativa, el Partido Popular ha reiterado en una nota de prensa que el Presupuesto municipal para 2026 «no es el que necesita Arnedo».

Como expuso su portavoz Jesús Rubio en el pleno, el PP arnedano insiste en lo «decepcionante, rutinario y repetitivo» de un Presupuesto que, a su juicio, evidencia «la falta de un proyecto definido de ciudad y continúa la línea de las políticas aplicadas por Javier García que han llevado a Arnedo a pisar el freno».

«Falta de planificación» es la crítica más pronunciada por el PP en la nota de prensa de los populares, además de la falta de confianza que tiene hacia la palabra acción del grupo de gobierno por no cumplir con sus promesas.