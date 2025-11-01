El PP de Arnedo reclama programación y espacios para celebrar actividades para niños de 3 a 8 años en invierno Los populares proponen sesiones de cine o teatro infantil durante los fines de semana y lugares para talleres

Ernesto Pascual Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:02

Con la llegada de la climatología más fría, el Partido Popular de Arnedo pone la mirada en los niños de 3 a 8 años y sus familias, «un segmento de edad que carece de espacios de entretenimiento y de actividades de ocio específicas para ellos durante los meses de otoño e invierno». Por ello, el grupo municipal informa de que ha solicitado en la comisión informativa de Juventud, Participación, Empleo, Juventud, Festejos e Igualdad la puesta en marcha de manera continuada de actividades de ocio dirigidas a niños de esas edades.

Apuntan los populares a través de una nota de prensa remitida a los medios de comunicación que numerosas familias con hijos en esas edades les han trasladado la carencia de una programación de ocio de la ciudad para esas franjas, una oferta continuada de actividades y, por igual, espacios donde puedan acudir durante los fines de semana. Una necesidad que inciden es mayor entre octubre y abril, cuando la climatología impide disfrutar de parques y lugares al aire libre.

Desde este diagnóstico, el PP propone programar sesiones de cine o teatro infantil todos los sábados o domingo, habilitar espacios de juego, bien sean libres o dirigidos, para desarrollar talleres de entretenimiento o programar actividades culturales en compañía y tutela de sus familias. «Es importante ofrecer alternativas de ocio familiar, que fomenten la convivencia, al tiempo que se apoya a las familias que buscan opciones de entretenimiento para el tiempo libre de sus hijos», afirma el PP.