El PP pone en duda la llegada de subvenciones del Gobierno riojano

«Este año 2019 va a ser complicado para Arnedo». Frente al lema 'Arnedo optimista' que ha elegido el socialista Javier García para presentarse como candidato a la Alcaldía de la ciudad del calzado, el portavoz popular, Toño Eguizábal, repitió ayer en rueda de prensa que este año «no va ser tan bonito como lo venden».

En rueda de prensa para hacer balance del 2018 y prever cómo funcionará este 2019, Eguizábal señaló que la obligación de asumir el plan económico-financiero por un sobreuso del superávit del 2018 va a «atar de pies y manos» al Ayuntamiento para realizar inversiones.

Dudando de las previstas por 1,4 millones en el Presupuesto municipal aprobado con los votos de PSOE e IU, y al igual que apuntaba esta semana Ciudadanos, el popular desglosó que se nutrirán desde 183.000 en créditos y 853.000 en subvenciones, sobre todo del Gobierno de La Rioja. «No creo que ese dinero vaya a llegar a Arnedo porque el equipo de gobierno no tiene ni un documento firmado y porque La Rioja no tiene Presupuesto, pues PSOE y Ciudadanos no lo apoyan», expuso.

Desde ese análisis, Eguizábal reprochó que éste va a ser «un año más sin bus urbano, sin pista de atletismo, sin polideportivo, sin arreglos integrales de calles...». «Hasta mayo, va a ser un año real del PSOE, porque hasta ahora ha gobernado con el programa del Partido Popular, como la recuperación del castillo, La Rioja Tierra Abierta o la rotonda de Rivero -afirmó-. Sabemos lo que es el PSOE, hacer parques y poner árboles y bancos, sin grandes obras para no tener a nadie en contra y no perder votos».

«A disposición del partido»

Ante la referencia a las elecciones municipales del 26 de mayo, Toño Eguizábal se mostró «a disposición del Partido Popular» para ser el candidato, aunque todavía no se han marcado el calendario electoral.

Lamentando la falta de inversiones en los polígonos industriales o dejar «incompleto» el proyecto del parque de La Estación, Eguizábal exigió al alcalde «traer inversiones, ayudas o empresas a la ciudad».