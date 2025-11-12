El Ayuntamiento de Arnedo abre el plazo para solicitar permiso de venta en las fiestas de San José

Los mercaderes que quieran participar en las próximas fiestas de San José de Arnedo, en marzo de 2026, tienen ya el plazo abierto para ... presentar su solicitud al Ayuntamiento para optar a la concesión de autorización de venta ambulante. Un plazo que se abría el 31 de octubre con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y se cerrará el 12 de enero.

El Consistorio arnedano convocaba esta concesión cuya adjudicación de autorizaciones de ocupación del dominio público se rige por concurrencia competitiva. Siguiendo la tradición de contar con estos mercadillos durante las fiestas de San José, la vigencia de la autorización será del 19 al 22 de marzo de 2026, dejando el espacio libre antes de las 24 horas de ese último día de fiestas. Un espacio en el que podrán montar sus puestos en las calles Juan Carlos I, Santo Domingo y Paseo Constitución, además de en el exterior del multiusos Arnedo Arena.

En concreto, el Ayuntamiento concederá permiso para instalar 37 puestos. Atendiendo al reglamento y tasas que contempla la ordenanza, el área de Festejos tramitará el procedimiento de selección de participantes.