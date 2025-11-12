LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Exterior del ayuntamiento de la localidad. E.P.

El Ayuntamiento de Arnedo abre el plazo para solicitar permiso de venta en las fiestas de San José

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:22

Los mercaderes que quieran participar en las próximas fiestas de San José de Arnedo, en marzo de 2026, tienen ya el plazo abierto para ... presentar su solicitud al Ayuntamiento para optar a la concesión de autorización de venta ambulante. Un plazo que se abría el 31 de octubre con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y se cerrará el 12 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

