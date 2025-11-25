Pediatras de Arnedo investigan el impacto de la lectura en los primeros meses de vida

Desde abril, las familias que llegan a la consulta de Pediatría del centro de salud Puerta de Arnedo encuentra estanterías con libros con portadas ... coloridas, páginas llenas de dibujos y grandes letras, tebeos... y también unas pequeñas sillas y mesas que invitan a compartir su lectura. Compartiendo la experiencia del primer rincón de lectura infantil en un centro de salud riojano, el equipo de Pediatría arnedano, en colaboración con la Biblioteca municipal y librerías de la ciudad, está desarrollando un proyecto pionero de investigación centrado en el fomento de la lectura en la primera infancia.

Dirigido a familias con niños hasta los 6 años, el proyecto se centra en el impacto del hábito lector en los primeros años de vida y analiza otras formas de entretenimiento, como el uso de pantallas y dispositivos digitales.

El centro de salud ofrece este mediodía una lectura compartida dirigida para las familias de los recién nacidos en la ciudad

«Diversos estudios han demostrado que la lectura en voz alta desde el nacimiento, además de mejorar el vocabulario, estimular el lenguaje, fortalecer el vínculo afectivo y fomentar la atención, empatía e imaginación, puede actuar como herramienta de equidad: contribuye a cerrar brechas sociales, prevenir el fracaso escolar y fomentar la salud emocional. Promover el hábito lector desde los primeros meses se considera una estrategia preventiva de alto impacto, comparable a otras recomendaciones habituales como una alimentación saludable o la vacunación», explica la pediatra e investigadora Cristina Toledo, galardonada con la beca José María Mengual Mur de Investigación en Pediatría, otorgada por la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria (Spars), cuyo importe íntegro se ha destinado a adquirir lotes de libros infantiles.

Dentro del ciclo de sesiones posparto que imparte habitualmente, el centro presenta en el mediodía de este martes una lectura compartida dirigida a las familias de los recién nacidos.