El equipo de Pediatría, la biblioteca y librerías de la localidad colaboran en el proyecto, con el rincón de lectura infantil como lugar visible. E. P.

Pediatras de Arnedo investigan el impacto de la lectura en los primeros meses de vida

Este proyecto pionero plantea que el temprano hábito lector genera beneficios como la alimentación saludable o la vacunación

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:32

Desde abril, las familias que llegan a la consulta de Pediatría del centro de salud Puerta de Arnedo encuentra estanterías con libros con portadas ... coloridas, páginas llenas de dibujos y grandes letras, tebeos... y también unas pequeñas sillas y mesas que invitan a compartir su lectura. Compartiendo la experiencia del primer rincón de lectura infantil en un centro de salud riojano, el equipo de Pediatría arnedano, en colaboración con la Biblioteca municipal y librerías de la ciudad, está desarrollando un proyecto pionero de investigación centrado en el fomento de la lectura en la primera infancia.

