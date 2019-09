Pasos al alcance de la mano Los concejales Juan Carlos Ezquerro, Sandra Rodríguez y Rosa Herce, con el vaso reutilizable. / Ernesto Pascual Un vaso reutilizable conciencia contra las agresiones sexistas ERNESTO PASCUAL Miércoles, 25 septiembre 2019, 08:42

Llegan días de muchos brindis en Arnedo. Y el Ayuntamiento, las peñas, el colectivo Luz Ultravioleta y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Arnedo instan a los vecinos y visitantes a chocar vasos con una conciencia ecológica y por la igualdad. Con un mensaje lógico: la lucha contra el plástico que inunda nuestro planeta y contra la lacra de las agresiones sexistas.

La mayoría de las barras de bares y pubes, de las peñas Tao, Lubumbas y La Chispa, de la carpa de plaza de España o del Arnedo Arena ofrecerán un vaso reutilizable por el precio de 1 euro -no retornable-, con una pinza y una cuerda para llevarlo. «Va a estar en nuestra mano actuar ante la crisis climática reduciendo con este vaso el consumo de plástico», invita la concejala de Festejos y Juventud, Sandra Rodríguez.

Junto a ese mensaje, otros dos fundamentales en nuestros días: el vaso lleva inscrito el logo '+18' para concienciar en el objetivo de aumentar la edad media de inicio en el consumo del alcohol y el lema 'Si lo ves, no lo permitas. No es no' para implicar a todos en la lucha contra las agresiones sexistas. «Buscamos que no haya pasividad ante acciones que se den en las calles, en los bares... Si una mujer se siente mal ante otra persona, no permitirlo y decirle a un amigo que molesta o denunciar para que actúe la Policía Local, pues no queremos héroes», llama la edil de Servicios Sociales, Rosa Herce.

Habrá a la venta 7.200 vasos, que tienen un diseño con guiño a la ciudad del calzado: con una zapato de tacón en el que se sobrepone una bota de vino. Las fiestas serán su primer uso, pero el Ayuntamiento baraja que pueda utilizarse en otras citas sociales callejeras.